ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр образования анонсировал изменение формы экзаменов для выпускников школ

03.02.2019 20:49 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Министр образования Игорь Карпенко анонсировал изменение формы экзаменов для выпускников школ. Об этом он рассказал в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ.

Карпенко отметил, что программы в средней школы близки к оптимальным. «Вместе с тем, мы увидели, что есть проблема, что не каждый учитель в полной мере готов реализовывать эту программу. Стоит вопрос о том, что надо серьезно заняться повышением квалификации учителей», — заявил министр.

Он напомнил, что до 1 сентября нужно издать еще 73 учебника и линейка под новую программу будет завершена.

«И посмотрим на систему аттестации школьников. Сегодня это одна из форм загрузки учащегося. Допустим, 11 класс, выпускники — сдают 4 экзамена, причем все экзамены проходят в совершенно иной форме, чем вступительная кампания в вузы», — заявил министр.

При этом Карпенко подчеркнул, что изменения не будут «как гром среди ясного неба», их обсудят и проработают с педагогической общественностью.

Чтобы изменить форму аттестации, надо хотя бы год-два, уточнил он.

«Реформами мы не занимались и заниматься не будем». У президента — совещание о развитии образования 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом Карпенко подчеркнул, что изменения не будут «как гром среди ясного неба», их обсудят и проработают с педагогической общественностью.
 
Новости дня
Новости общества
 
НАБЛІЗІЛІСЯ ДА ДЗЕВЯЦІ ТЫСЯЧ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика