Как реализуется государственная жилищная политика в Борисовском районе?



Реализация государственной жилищной политики в Борисовском районе предполагает несколько вариантов решения данного вопроса:

строительство жилых помещений в составе организации застройщиков (ЖСПК);

индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Необходимые условия для строительства: земельный участок должен быть в собственности, разработана проектно-сметная документация и имеется разрешение на строительство;

наем жилья коммерческого использования;

наем жилья социального пользования сроком на 5 лет (для категории граждан, состоящих в отдельном списке на получение такого жилья).

Для всех граждан, не состоящих в очереди на улучшение жилищных условий, возможны следующие варианты:

долевое строительство жилых помещений за счет собственных средств;

индивидуальное жилищное строительство;

наем жилья коммерческого использования.

Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий осуществляется путем ведения общего списка.

Граждане, имеющие право на внеочередное или первоочередное предоставление им жилых помещений либо на получение жилья социального пользования, помимо общего списка также включаются в отдельные списки учета. Они определены Указом Президента Республики Беларусь от 16 декабря

2013 г. № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений» и главой 7 Жилищного кодекса Республики Беларусь.

Указом Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» определены категории граждан и условия государственной поддержки при строительстве жилых помещений. Так, за 2018 год вынесено 220 решений Борисовского районного исполнительного комитета о выделении льготных кредитов и субсидий на сумму 12 458 000 рублей для граждан, имеющих право на государственную поддержку. Данные льготы позволят получить в собственность комфортное современное жилье.

На конкретном примере покажем, как рассчитать свои возможности при строительстве жилья. К примеру, гражданин К., состоящий в очереди на улучшение жилищных условий, решил построить квартиру в многоквартирном доме (ЖСПК) с семьей в составе 5 человек (муж, жена и трое несовершеннолетних детей). Если в их собственности нет жилых помещений, государство предоставит государственную поддержку из расчета:

на 1 человека – 20 квадратных метров;

за 1 квадратный метр – 718 рублей.

Получается, что семья К. может рассчитывать на кредит в размере 71 800 рублей. Из них 95 % гасит государство, так как в этой семье на воспитании находится трое несовершеннолетних детей, а оставшуюся сумму вносит гражданин К. в течение 20 лет, получив кредит под 1%.

Для многодетных семей, имеющих четырех и более детей, государство погашает кредит в размере 100%.

Если в собственности у одного из членов семьи в составе 5 человек имеется жилье (например, жилое помещение общей площадью 30 квадратных метров), тогда государство предоставит государственную поддержку из того же расчета. Но из кредитуемых 100 кв.м следует вычесть 30 кв.м. Итого получается, что государственная поддержка распространяется на 70 кв. м и в денежном эквиваленте составляет 50 260 рублей. Остальные средства до полной стоимости квартиры вносит

гражданин.

Пример расчета для детей-сирот (строительство осуществляет 1 человек).

Государство предоставит государственную поддержку из расчета площади 30 квадратных метров при стоимости 1 кв.м 718 рублей. Итого максимальная нормируемая стоимость жилого помещения для предоставления субсидии составляет 21 540 рублей. Из них 35 % гасит государство, а оставшуюся сумму выплачивает гражданин в течение 20 лет, получив кредит под 1%.

Пример расчета для молодой семьи в составе 4 человек (муж, жена и двое несовершеннолетних детей).

Государство предоставит государственную поддержку из расчета площади 20 квадратных метров стоимостью 1 квадратного метра – 718 рублей.

Получается, что молодая семья может рассчитывать на максимальную нормируемую стоимость жилого помещения для предоставления субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом в размере

51 696 рублей. Гражданин выплачивает оставшуюся сумму в течение 20 лет, получив кредит под 5%.

Примеры для расчета приведены по состоянию на

01.01.2019 г.

К слову, в Борисовском районе в 2018 году создано 15 жилищно-строительных кооперативов, в которые вступают граждане, ставшие на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 2015 года. А из отдельного списка многодетных семей направляются на строительство жилых помещений в составе организации застройщиков или для индивидуального жилищного строительства ставшие на учет до 2019 года.

Стоимость квадратного метра комфортного жилого помещения в строящихся ЖСПК варьируется в пределах от 1 015 рублей до 1 268 рублей. Площадь квартир в кооперативных домах составляет: 1- комнатные квартиры – от 27 до 45 кв.м, 2-комнатные – от 60 до 65 кв.м, 3-комнатные – в пределах 80 кв.м.

Дополнительно информацию об условиях заключения кредитного договора можно получить в банках:

ОАО «АСБ Беларусбанк» (тел. для справок 73-20-80), ОАО «Бел-

инвестбанк» (тел. 73-30-46), ОАО «БПС-Сбербанк» (тел. 148), ОАО «Белагропромбанк» (тел. 74-30-65, 73-30-77), ОАО «Банк БелВЭБ» (тел. 73-20-80).

За 2018 год в Борисовском районе свои права на строительство жилых помещений с государственной поддержкой реализовала 141 многодетная семья. В 2019 году планируется обеспечить жильем с государственной поддержкой 459 многодетных семей.

О решении жилищного вопроса для других категорий граждан читайте в ближайших номерах газеты. Также за разъяснением вопросов вы можете обратиться в отдел жилищно-коммунального хозяйства Борисовского райисполкома.

Наш корр., фото Анастасии МАТЮШЕНКО