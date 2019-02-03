Обзор свадеб, разводов и необычных имен новорожденных в Кореличском районе за 2018 год

139 детей родилось в Кореличском районе в 2018 году: 77 — в поселке и 62 — в сельской местности. О том, какие имена выбирали кореличчане для своих детей, рассказала начальник отдела ЗАГС Кореличского райисполкома Валентина СИВКО.





В минувшем году родилось 73 мальчика и 66 девочек, что на 11 детей меньше в сравнении с 2017 годом. На 13 детей было установлено отцовство, 22 ребенка родились у матери, не состоящей в браке (матери-одиночки). Первыми в семье появились 49 детей, вторыми — 57, третьими — 22, четвертыми — 9, шестыми — 2. Родилась одна двойня.

Самой молодой маме было 16 лет, отцу — 18, старшей маме — 43, отцу — 49. Средний возраст матерей — 26 лет, отцов — 29 лет.

Самыми популярными именами для девочек стали Арина, Валерия, Дарья, Мария, для мальчиков — Максим, Никита, Матвей, Илья, Павел. Реже встречаются Беата, Барбара, Камилла, Светогор, Арташес, Марк.

Из 427 зарегистрированных смертей 200 пришлось на долю мужчин и 227 — женщин. Зарегистрировано на 39 смертей меньше в сравнении с 2017 годом. Ушли из жизни 72 человека трудоспособного возраста. Средний возраст умерших женщин — 80 лет, мужчин — 67 лет.

В 2018 году в районе 130 пар создали семьи, что на 13 браков больше, чем в 2017 году. Средний возраст вступивших в брак мужчин — 32 года, женщин — 28 лет. Самой молодой невесте было 15 лет, жениху — 18 лет, старшей невесте — 56, жениху — 64. Впервые брак заключили 98 человек. Женщины чаще вступают в брак повторно (49), чем мужчины (41). Сокращался брачный возраст (т.е. им было меньше 18 лет) четырем невестам.

7 браков зарегистрированы с иностранными гражданами из Республики Узбекистан, Туркменистана, Российской Федерации, Сирийской Арабской Республики.

В 2018 году 13 семей расторгли брак через отдел ЗАГС и 54 через суды.