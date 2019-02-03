Как выбрать безопасную стеклоомывающую жидкость?

Кореличским районным центром гигиены и эпидемиологии проведен мониторинг 5 объектов торговли в г.п. Кореличи по реализации стеклоомывающей жидкости. Запрещенная продукция выявлена на 3 объектах, наложен запрет на реализацию 76 бутылок по 5 литров.





В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли, разрешенные к использованию.

Нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт. Метиловый спирт обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта, дешев и хорошо очищает стекла.

Постановлением Министерства здравоохранения республики установлено ограничение содержания метанола в низкозамерзающих стеклоомывающих жидкостях в концентрации не более 0,05 объемного процента.

Так, в связи с выявленными нарушениями по содержанию метилового спирта в стеклоомывающей жидкости запрещено обращение на территории Республики Беларусь следующих стеклоомывающих жидкостей:

◓ «ICE DRIVE»-30 производства ООО «ИВЕНТА» (Россия);

◓ «FrozOK» -30 производства ООО «Авто-Химическая компания» (Россия);

◓ «Clean Way»-30 производства ООО «ИВИОН» (Россия);

◓ «GOLD STAR «Gleid Expert»-30 производства ООО «КлинГласс» (Россия);

◓ «MASTER ICE»-30 производства ООО «Нортвуд» (Россия);

◓ «NORD ACTIV»-30 производства ООО «ПараллельЛимитэд» (Россия);

◓ «Патриот»- 30°С производства ООО «Альянс» (Россия);

◓ «Winter Formule»-30 производства «Интегра» (Россия);

◓ «Sawes» WINTER -25 С изготовитель UAB Savinge ( Литва).

Обращаем внимание, что стеклоомывающую жидкость следует приобретать только в установленных местах торговли. При покупке стеклоомывающей жидкости следует обратить внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку, которая должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности.