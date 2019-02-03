Зима отступает. Погода в Гомеле на неделе

Февраль раскис и никак не придет в себя. В ближайшие дни ничего хорошего от зимы ждать не придется.

Итак, по данным pogoda.by, на предстоящей неделе за окнами гомельчан чаще всего будет не очень приятно.

В понедельник — +3°С и без осадков.

Во вторник — ветер северный и до -2 °C, .

В среду — около нуля, мокрый снег, метель.

В четверг и пятницу — ноль, туман и без осадков.

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