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Зима отступает. Погода в Гомеле на неделе
04.02.2019 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Февраль раскис и никак не придет в себя. В ближайшие дни ничего хорошего от зимы ждать не придется.
Итак,
В понедельник — +3°С и без осадков.
Во вторник — ветер северный и до -2 °C, .
В среду — около нуля, мокрый снег, метель.
В четверг и пятницу — ноль, туман и без осадков.
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Февраль раскис и никак не придет в себя. В ближайшие дни ничего хорошего от зимы ждать не придется.
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