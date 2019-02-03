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Снова мороз и немного снега с солнцем. Погода в Могилеве на неделю

04.02.2019 06:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Думали, сугробы начали таять — и в Могилев вот-вот придет весна? Нет-нет, по календарю до нее еще 25 дней. Поэтому наслаждаемся на этой неделе легким морозцем, небольшим снегопадом и солнцем в четверг. И будьте аккуратны: после оттепели на дорогах и тротуарах может быть скользко.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 4 февраля, будет еще +1°С, пасмурно. Вечером возможен мокрый снег.

Во вторник вернется мороз: будет около -4°С. Погода по-прежнему будет пасмурной, вечером и ночью прогнозируют снегопад.

В среду, 6 февраля, весь день обещают снег и пасмурную погоду. На термометре будет −4…−2°С.

В четверг — −5…−2°С. Будет преимущественно пасмурно, но днем прогнозируют облачную с прояснениями погоду: ждем солнышка!

Утро пятницы также обещает быть солнечным, морозным и ветреным. Днем — -1°С, в ночь на субботу — -4°С, возможен снег.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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К следующим выходным снова прогнозируют потепление до нуля и мокрый снег.
 
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