Снова мороз и немного снега с солнцем. Погода в Могилеве на неделю

Думали, сугробы начали таять — и в Могилев вот-вот придет весна? Нет-нет, по календарю до нее еще 25 дней. Поэтому наслаждаемся на этой неделе легким морозцем, небольшим снегопадом и солнцем в четверг. И будьте аккуратны: после оттепели на дорогах и тротуарах может быть скользко.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 4 февраля, будет еще +1°С, пасмурно. Вечером возможен мокрый снег.

Во вторник вернется мороз: будет около -4°С. Погода по-прежнему будет пасмурной, вечером и ночью прогнозируют снегопад.

В среду, 6 февраля, весь день обещают снег и пасмурную погоду. На термометре будет −4…−2°С.

В четверг — −5…−2°С. Будет преимущественно пасмурно, но днем прогнозируют облачную с прояснениями погоду: ждем солнышка!

Утро пятницы также обещает быть солнечным, морозным и ветреным. Днем — -1°С, в ночь на субботу — -4°С, возможен снег.

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