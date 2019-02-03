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Снегопады, небольшой мороз. Погода в Витебске на неделю
04.02.2019 06:12 — Новости Общества | Tut.by
Понедельник еще будет оттепельным, но со вторника начнутся снегопады и немного подморозит,
В понедельник, 4 февраля, днем до +2°С. Облачно, дождь. Вечером — снег, ветер порывами до 14 метров в секунду.
Во вторник, 5 февраля, до семи градусов мороза. Возможен снег.
В среду, 6 февраля, ночью до −8 °С, а днем — до −4 °С. Целый день будет идти снег.
В четверг, 7 февраля, в течение суток −2…4°С. Снова снег.
В пятницу, 8 февраля, ветрено. Ночью −2…4°С, днем 0…−2°С. Снег прогнозируют только вечером.
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Понедельник еще будет оттепельным, но со вторника начнутся снегопады и немного подморозит.
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