Более 200 противников аккумуляторного завода вновь собрались на площади Ленина в Бресте

На площади Ленина в Бресте 3 февраля вновь собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.



Противники строительства аккумуляторного завода каждое воскресенье встречаются на площади Ленина. Фото 2018 года

По данным правозащитника Владимира Величкина, в 12.40 на площади находилось 215 человек. Собравшиеся обсуждали размещенное 1 февраля на сайте Брестского облисполкома сообщение, что республиканским центром государственной экологической экспертизы утверждено положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр».

В сообщении говорится, что «данное заключение распространяется на решения, принятые в рамках внесения изменений в строительный проект. Внесенные изменения связаны с уточнением и детализацией воздействия объекта на окружающую среду, в том числе на основании паспортных данных на конкретное оборудование. Внесенные изменения не привели к кардинальным изменениям проекта.

При проведении государственной экологической экспертизы установлено, что решения, содержащиеся в проекте, соответствуют требованиям: законодательства об охране атмосферного воздуха, законодательства об охране и использовании животного мира, законодательства об охране и использовании земель, законодательства об охране и использовании недр, законодательства об обращении с отходами, законодательства о государственной экологической экспертизе».

Активист Дмитрий Бекалюк заявил, что людей это не успокоило. Он предполагает, что повторной экспертизой «фактически узаконены нарушения, выявленные активистами в проекте». Бекалюк сообщил, что им до сих пор не предоставлены результаты повторной экспертизы, и они, считает активист, не будут предоставлены, «чтобы люди не увидели нарушений».

Противники строительства завода в ходе сегодняшней встречи на площади заявляли, что настроены продолжать кампанию и «предпринимать другие действия». «Мы свои дальнейшие шаги сейчас афишировать не будем», — пояснил активист Демьян Лепесевич.

1 февраля в Брестский горисполком были поданы уведомления о проведении четырех митингов против аккумуляторного завода: по два 16 и 17 февраля.

Противники строительства завода сегодня также рассказали о переписке с Министерством природных ресурсов Польши. По словам Бекалюка, ранее Минприроды сообщало польским соседям, что не будет вредного трансграничного воздействия на окружающую среду. Об этом польская сторона написала в письме брестским активистам. В ответ противники строительства направили в польское природоохранное ведомство информацию об ошибках в расчетах проекта завода, которые выявили активисты. В письме из природоохранного ведомства Польши сообщили, что направили в Минприроды Беларуси новый запрос с просьбой представить им результаты повторной государственную экологической экспертизы аккумуляторного завода и расчеты к ней. Цель, по словам Бекалюка, — уточнить, какие были внесены изменения в технологию производства АКБ, которые позволили достичь такого мизерного влияния на окружающую среду и получить положительное заключение повторной экологической экспертизы, подтверждающей отсутствие трансграничного воздействия на территорию Польши (атмосферный воздух и воду в реке Западный Буг).

«Поляки разобрались в теме, проанализировали работу аккумуляторных заводов на основании полученных данных о выбросах аналогичных предприятий в Украине и Италии и поняли, что их дурят», — заявил Бекалюк.

Он также сообщил, что вновь пытался записаться на прием к министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрею Худыку, на что ему ответили, что на все его вопросы глава ведомства уже ранее ответил.

Бекалюк заявил, что не хочет уезжать из Бреста, потому что любит свой город, и намерен бороться за то, чтобы здесь не было аккумуляторного завода.

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались — городские власти не давали добро, мотивируя это тем, что в заявленные даты запланированы другие мероприятия.