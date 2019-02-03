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Милиция задержала мужчину, который угрожал школьнице ножом в подъезде на Судмалиса
04.02.2019 07:18 — Новости Общества | Tut.by
Милиция за сутки нашла мужчину, который напал на школьницу в подъезде на Судмалиса. Об этом
Его задержали в пятницу, 1 февраля, по месту жительства. Подозреваемым оказался 31-летний житель Первомайского района столицы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 УК Беларуси («особо злостное хулиганство»). Известно, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Напомним, 31 января, в подъезде многоэтажки на улице Судмалиса в микрорайоне «Велозавод»
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Известно, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
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