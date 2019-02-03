ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция задержала мужчину, который угрожал школьнице ножом в подъезде на Судмалиса

04.02.2019 07:18 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Милиция за сутки нашла мужчину, который напал на школьницу в подъезде на Судмалиса. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Его задержали в пятницу, 1 февраля, по месту жительства. Подозреваемым оказался 31-летний житель Первомайского района столицы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 УК Беларуси («особо злостное хулиганство»). Известно, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Напомним, 31 января, в подъезде многоэтажки на улице Судмалиса в микрорайоне «Велозавод» мужчина преследовал школьницу. Он зашел с ней в подъезд, поднялся на этаж и «под угрозой предмета, похожего на нож», потребовал пройти с ним, при этом хватал девочку за лицо. Школьница не растерялась: начала звать на помощь, укусила его за палец — и мужчина сбежал.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известно, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
 
Новости дня
Новости общества
 
Снегопады, небольшой мороз. Погода в Витебске на неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2019
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика