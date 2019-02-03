Милиция задержала мужчину, который угрожал школьнице ножом в подъезде на Судмалиса

Милиция за сутки нашла мужчину, который напал на школьницу в подъезде на Судмалиса. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Его задержали в пятницу, 1 февраля, по месту жительства. Подозреваемым оказался 31-летний житель Первомайского района столицы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 УК Беларуси («особо злостное хулиганство»). Известно, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Напомним, 31 января, в подъезде многоэтажки на улице Судмалиса в микрорайоне «Велозавод» мужчина преследовал школьницу . Он зашел с ней в подъезд, поднялся на этаж и «под угрозой предмета, похожего на нож», потребовал пройти с ним, при этом хватал девочку за лицо. Школьница не растерялась: начала звать на помощь, укусила его за палец — и мужчина сбежал.