В Бресте всю неделю будет солнечно и почти без снега

После теплых выходных в Брест возвращается «легкая зима», сообщает pogoda.by.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В понедельник будет облачно, но без осадков. Температура воздуха в течение дня — +1.+3°С.

Во вторник будет на один градус холоднее. Вечером возможен мокрый снег.

В среду будет идти снег. Утром возможна метель, а после обеда — мокрый снег. Воздух прогреется до +2°С.

Облачный четверг осадков не принесет. Утром столбик термометра опустится до -3°С, днем поднимется до +2°С.

В пятницу будет ясно и без осадков. Температура воздуха во второй половине дня — +1.+3°С.

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