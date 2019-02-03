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В Бресте всю неделю будет солнечно и почти без снега
04.02.2019 07:58 — Новости Общества | Tut.by
После теплых выходных в Брест возвращается «легкая зима»,
В понедельник будет облачно, но без осадков. Температура воздуха в течение дня — +1.+3°С.
Во вторник будет на один градус холоднее. Вечером возможен мокрый снег.
В среду будет идти снег. Утром возможна метель, а после обеда — мокрый снег. Воздух прогреется до +2°С.
Облачный четверг осадков не принесет. Утром столбик термометра опустится до -3°С, днем поднимется до +2°С.
В пятницу будет ясно и без осадков. Температура воздуха во второй половине дня — +1.+3°С.
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После теплых выходных в Брест возвращается «легкая зима».
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