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Бесплатное ЭКО, H&M в Беларуси, «плюшки» армии, матери-одиночки и смерть Децла - все за выходные

04.02.2019 07:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Оттепель — это не только мокро и слякотно, но и очень опасно, имейте в виду. Не ходите рядом с крышами, пожалуйста, — а то «снег башка попадет» ©. Машины тоже берегите, около домов не ставьте. А пока давайте вспомним, что происходило в стране и мире в выходные — а то вдруг вы в зимней спячке пропустили.


Фото: @a.sosnovskiy.photo, instagram.com
  • В Беларуси первую попытку экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) планируют сделать бесплатной. Министр говорит, что сейчас процедура приносит стране более тысячи рождений в год, но она, если вы не знаете, очень дорогая — не каждая семья может себе позволить даже с кредитом.
  • Смотрите, армия зазывает белорусов на военную службу по контракту. Тут вам и высокие зарплаты, и льготные кредиты на жилье, и компенсация стоимости арендного жилья, и длинные отпуска, и бесплатные одежда и еда… Может, кому-то нужно? Обязательно тогда прочтите подробнее.
  • Шведский бренд H&M откроет в этом году магазин в Беларуси. Да, уже точно. Рассказать, в каком ТЦ он появится?
  • Недавно бизнес-союзы предложили отменить маркировку контрольными знаками для обуви, чая, кофе, соков и воды. Основные претензии — к цене. К примеру, в паре обуви цена маркировки составляет 0,1−0,5% себестоимости, в пачке чая — и вовсе 3−20%. Расходы организаций на покупку контрольно-идентификационных знаков в 2017 году бизнес оценил в 2,3 млн рублей, и это без покупки оборудования, его обслуживания и т.п. Минфин думает, что это неразумно — и вот почему.
  • Бывали когда-нибудь в «деревне будущего»? Такие образцовые сельские населенные пункты, где у людей есть хорошая работа, достойная зарплата, комфортное жилье и удобная социнфраструктура, создают по всей стране. Пока в каждой области по одному. На Витебщине это агрогородок Мазолово с населением около 1,5 тысячи человек — и мы посмотрели, как там живут. Что сказать… Зарплаты «попиццот», но не у всех, не пьют и даже почти не курят. Старики так вообще счастливы, молодежь — под вопросом. Правда, не везде в области так хорошо: вон в Толочине и Сенно под угрозой закрытия два небольших предприятия, и ряды тунеядцев могут пополнить около 150 человек. Работникам передали список вакансий для ознакомления, куда при желании можно пойти на работу. Вакансии, например, такие -свинарка да уборщица. Руководитель местного райпо не скрывает: да, в Толочине трудно с работой. «У меня самой дома двое безработных — дочка и внучка, обе с высшим образованием, а ходят отмечаться в службу занятости. Извините, крик души…»
  • А минчан, конечно, больше волнуют «города-спутники». И нашу рубрику «Недвижимость» давно мучает вопрос: зачем создавать их искусственно, например, в Смолевичах, если в Боровлянах он уже есть? Вот здесь рассуждаем о том, кому вообще все эти! спутники! нужны и почему власти давно пора признать, что амбициозный проект провалился.



  • Так, а чем радовали спортсмены? Минское хоккейное «Динамо» наконец-то одержало победу — над рижскими одноклубниками. Сегодня принимаем ЦСК — и верим в наших! В теннисе же нам, увы, не повезло: Арина Соболенко проиграла в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге. Но мы верим, что все еще впереди! Вот здесь, кстати, можно почитать последнее интервью Арины.
  • А вот здесь — новое интервью Даши Домрачевой, Звездного посла II Европейских игр и любимицы Беларуси и всего мира. В нем она говорит обо всем: детстве, семье, Норвегии и своей самой ответственной гонке в жизни. «Выиграв кучу гонок, я всегда помнила: биатлон — это важное, но не самое главное… 25 июня 2018 года. В этот день я публично объявила о своем решении уйти из спорта. Что я чувствовала, когда произносила эти слова? Знаете, до сих пор, говоря об окончании спортивной карьеры, я не верю в них до конца. При этом я не чувствую чего-то экстремального. Я чувствую, что жизнь продолжается».


  • Эй, ребята, которым около 20 или даже меньше. Хотите, расскажем о пяти сериалах 90-х, о просмотре которых вы не пожалеете? А еще заодно поймете, как устроено все в голове у родителей, ведь они точно смотрели хотя бы один из них. Погнали (после пар в универе у вас же достаточно времени)!

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Кстати, помните яйцо-рекордсмен из Instagram? В начале января в одном из аккаунтов появилась фотография яйца, которой удалось собрать 52 миллиона лайков и стать самой популярной за всю историю соцсети. Хотите знать, в чем ее секрет?

Будем рассказывать вам о важном, интересном и просто забавном и всю новую рабочую неделю, обещаем. Оставайтесь с TUT.BY!

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Доброе утро! Оттепель - это не только мокро и слякотно, но и очень опасно, имейте в виду. Не ходите рядом с крышами, пожалуйста, - а то «снег башка попадет» ©. Машины...
 
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