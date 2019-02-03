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«Каля нуля» и ветер. Погода в Гродно на неделе

04.02.2019 08:11 — Новости Общества | Tut.by  
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После относительно теплых выходных в Гродно возвращается «легкая зима», сообщает pogoda.by.

В понедельник будет облачно, пойдет мокрый снег. Температура воздуха в течение дня — 0…+2°С.

Во вторник — «каля нуля». Без осадков.

В среду будет серо, хмуро, будет идти мокрый снег и дуть сильный ветер. Воздух прогреется до +2°С.

Облачные четверг и пятница осадков не принесут. По утрам столбик термометра будет опускаться до -3°С, днем — подниматься до +2°С. Ожидается сильный порывистый ветер.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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После относительно теплых выходных в Гродно возвращается «легкая зима».
 
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