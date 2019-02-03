|
В витебском транспорте появился новый вид билетов - для льготников. Кому и как его получить
04.02.2019 08:01 — Новости Общества | Tut.by
В Витебске с 1 февраля билеты за проезд в общественном транспорте выдают всем пассажирам — в том числе и тем, кто имеет право
Льготный талончик отличается от обычного только тонкой зеленой полосой слева. Этот проездной документ также нужно сохранять до конца поездки.
Кондукторы теперь носят две катушки билетов — платные и бесплатные.
«Горэлектротранс» объясняет, что проездные билеты — как обычные, так и льготные, необходимы «для подтверждения заключения публичного договора перевозки».
Напомним, с 1 сентября по 30 июня учащиеся в Витебской области бесплатно
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Льготный талончик отличается от обычного только тонкой зеленой полосой слева. Кондукторы теперь носят две катушки билетов - платные и бесплатные.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)