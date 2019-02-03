В витебском транспорте появился новый вид билетов - для льготников. Кому и как его получить

В Витебске с 1 февраля билеты за проезд в общественном транспорте выдают всем пассажирам — в том числе и тем, кто имеет право на льготы. Школьники, пенсионеры, инвалиды и другие льготники получают специальные талончики. Кондуктор выдает их бесплатно, но нужно предъявить документ, предоставляющий право на льготу, сообщает «Горэлектротранс».



Слева — льготный талончик. Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

Льготный талончик отличается от обычного только тонкой зеленой полосой слева. Этот проездной документ также нужно сохранять до конца поездки.

Кондукторы теперь носят две катушки билетов — платные и бесплатные.

«Горэлектротранс» объясняет, что проездные билеты — как обычные, так и льготные, необходимы «для подтверждения заключения публичного договора перевозки».

Напомним, с 1 сентября по 30 июня учащиеся в Витебской области бесплатно ездят в городском общественном транспорте и в школу, и на кружки.