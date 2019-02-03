Все для города. Вас зовут придумать за 24 часа, как улучшить Могилев

В Могилеве 16 февраля пройдет креативный марафон для людей, желающих сделать свой город лучше. «Re:Kola» начнется в 10.00 и продлится сутки, за которые его участники придумают и представят идеи, которые изменят Могилев и его жителей.



Фото: chr-group.ru

Несколько команд за 24 часа создадут и разработают идеи в нескольких городских направлениях:

— удобное и красивое благоустройство;

— культурное общественное мероприятие;

— интересное местное медиа;

— экологическая осознанность.

Участвовать могут все, но количество мест ограничено. Потому для начала нужно отправить заявку . С теми, кто прошел, свяжутся 11 февраля.

Участие в марафоне бесплатное. Можно организовать команду из 3−5 друзей. Для участников Re: Kola будет организован обед, ужин и завтрак. Также будут доступны в неограниченном количестве горячие напитки и печенье.

Подробности можно узнать тут .