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Все для города. Вас зовут придумать за 24 часа, как улучшить Могилев

04.02.2019 09:03 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве 16 февраля пройдет креативный марафон для людей, желающих сделать свой город лучше. «Re:Kola» начнется в 10.00 и продлится сутки, за которые его участники придумают и представят идеи, которые изменят Могилев и его жителей.


Фото: chr-group.ru

Несколько команд за 24 часа создадут и разработают идеи в нескольких городских направлениях:

— удобное и красивое благоустройство;

— культурное общественное мероприятие;

— интересное местное медиа;

— экологическая осознанность.

Участвовать могут все, но количество мест ограничено. Потому для начала нужно отправить заявку. С теми, кто прошел, свяжутся 11 февраля.

Участие в марафоне бесплатное. Можно организовать команду из 3−5 друзей. Для участников Re: Kola будет организован обед, ужин и завтрак. Также будут доступны в неограниченном количестве горячие напитки и печенье.

Подробности можно узнать тут.

 
Теги: Могилев
 
 
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На марафон зовут всех, у кого есть или кто готов придумать идеи по улучшению жизни в Могилеве.
 
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