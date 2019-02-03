Организацию фан-зон во время II Европейских игр обсудили на заседании оргкомитета

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организацию фан-зон во время II Европейских игр обсудили на заседании республиканского организационного комитета по подготовке и проведению игр в Беларуси, которое прошло под председательством премьер-министра Сергея Румаса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Рассмотрен ход работ по подготовке объекта для организации питания участников II Европейских игр в Деревне спортсменов. Заслушаны доклады о работе объектов общественного питания и торговли Минска во время соревнований, заключении договоров на изготовление экипировки для категорий лиц, участвующих в проведении игр.

Участники заседания также рассмотрели план мероприятий по проведению II Европейских игр как соревнований, свободных от табака.

II Европейские игры пройдут в Минске на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.-0-