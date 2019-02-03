«Одно дело дружить, другое - жить». Объясняем, как снять квартиру студенту

Для иногородних студентов первая трудность при поступлении в универ вовсе не сессия, а поиск квартиры. Ну, это если не дали общагу, но такое случается нередко. Чтобы упростить квест по поиску жилья, мы собрали советы от бывалых съемщиков — Жени Ромашкиной и Лизы Семашко, которые будучи студентами сменили более десяти адресов каждая, а также Валеры Жерич — в ее копилке шесть квартир.

Привет. Меня зовут Аня, и я буду составлять удобные инструкции о том, как жить эту жизнь, если пора перестать зависеть от родителей. Снять квартиру и не облажаться — это только первый шаг. Дальше мы будем разбираться, как оплачивать коммуналку, нужно ли покупать продукты по акции и многое другое. Чтобы точно не потерять публикации, добавь в закладки страницу проекта «Вырастешь — поймешь ».

Где вообще ищут жилье

Простой путь — спросить у будущих одногруппников, не ищет ли кто-то себе соседа. Вдруг кто-то уже нашел квартиру? Если нет, вариантов масса: тематические ресурсы и форумы, паблики в соцсетях, телеграм-каналы (например, этот ), где собирают свежие предложения с разных сайтов.

В некоторых университетах вешают доски объявлений, где жители близлежащих домов размещают предложения. Присмотритесь: может быть, и у вас такое есть.

— А вот с агентствами у меня ни разу не получалось найти жилье, — говорит Лиза. — Они ведь предлагают одну квартиру на несколько десятков человек, поэтому получается игра наперегонки «кто первым добежал — тот и снял». Или же информация о квартире не соответствовала действительности: обычно занижают цену, а в реальности она выше.

Еще надежный вариант — попросить родителей поднять свои связи и поспрашивать у знакомых, затем знакомых знакомых, затем… Ну, понятно.

Живи без привязки к универу — это не страшно

Более того, снимать жилье в удаленных районах даже хорошо. Во-первых, так иногородним поначалу проще изучить город. Во-вторых, комнаты и квартиры не в центре могут стоить ощутимо дешевле.

Кстати! Цены на квартиры могут измениться в зависимости от сезона. Например, в конце июля (как только известны первые результаты поступления у бюджетников) на жилье вырастает спрос, а значит — могут и цены. Пик спадает где-то к концу ноября. До следующего лета (кроме периода новогодних праздников) все застывает на одном уровне. Поэтому или поживи пару месяцев у кого-то и ищи вариант потом, или задумайся над поиском квартиры заранее — еще до результатов ЦТ. Но здесь тоже «подстава»: обычно летом меньше сам выбор объявлений, потому что никто особо не въезжает-выезжает.

Не стоит бояться долгой дороги на учебу и домой. На самом деле в студенчестве довольно много свободного времени (да, дальше будет хуже), плюс в дороге можно что-то учить.

Сейчас можно найти комнаты за 200 рублей (правда, не в самых удобных районах), а если хочешь снимать «однушку» сам, придется рассчитывать на 450−600 рублей (причем сумма не очень зависит от района). «Двушка» около метро тоже может стоить где-то 600 рублей, поэтому жить с соседом гораздо выгоднее! Хотя такая же квартира со свежим ремонтом и «нафаршированная» техникой может «завесить» аж на 800−900 рублей. Для сравнения: это примерно как трехкоматная квартира далеко от метро.

«Студентам не сдаем» и как с этим бороться

— Предубеждения существуют не только по отношению к студентам. Это касается вообще одиноких людей, — уверена Лиза. — Все хотят видеть своими арендаторами пару со штампом. Но так не бывает: студентам тоже надо где-то жить.

Самое главное — быть искренним. Если ты студент, без вечеринок (не обязательно громких) не обойтись: на улице собираться холодно, а в кафе — пока дорого. Стоит честно предупредить хозяев, что гости будут. Но ты гарантируешь чистоту и порядок. В общем, поговорить придется по-взрослому. И вести себя так же: допустим, не стоит заводить котиков и собачек втихую от хозяев. Все равно заметят.

Впрочем, статус студента не единственное, что может помешать снять квартиру быстро.

— Сталкивалась и с сексизмом: мол, я тебя не возьму, потому что ты девочка. Почему-то одинокие женщины и бабушки, которые ищут подселение, больше доверяют мальчикам. Считают их более надежными, — предупреждает Лиза.

В общем, кроме настоящей симпатии рецептов нет. Как ты относишься к людям — так и они к тебе.

Хозяин кажется странным? Беги!

Итак, ты нашел жилье, которое выглядит прилично на фотографиях и подходит по цене. Дальше нужно созвониться с хозяевами, чтобы посмотреть квартиру вживую. Если при знакомстве арендодатель кажется вам хотя бы чуть-чуть странным — бегите. В будущем эти странности проявятся в двести раз сильнее. Это точно. Исключений не бывает.

— В одной из съемных квартир хозяйка запрещала нам поворачивать кран в раковину: он должен был быть направлен только в ванну. И, когда однажды моя соседка сделала «не так», был жуткий скандал, хотя раковина рабочая и не протекала, — вспоминает Женя.





— Наверное, в силу возраста я еще не была настойчивой, чтобы сразу сказать, что жить я там не буду, — говорит Лиза. — Бабушка, у которой я снимала комнату, сразу показалась странной. Показывая жилье, она говорила: «Здесь до тебя жила студентка медицинского колледжа, вот шкаф, где она хранила вещи, вот стол, где она работала, а вот диван, где она спала со своими хахалями, которых водила». И я стою такая, 16-летняя девочка, и не понимаю, почему она мне это вообще рассказывает и зачем мне надо это знать. Естественно, потом оказалось, что бабушка выражала недовольство абсолютно всем и даже заходила в мою комнату без стука.

Валера добавляет:

— Бывает классная квартира затмевает голову и не особо вникаешь, какой хозяин человек, а это важнее: нужно сразу договариваться про расписки и перевод денег — лучше на карту, условия возможных ремонтов-улучшений и так далее. А то вот знакомый снял классную квартиру, сделал там минималистичный ремонт и его сразу выгнали — в итоге он прогорел на достаточно большую сумму.

И последнее: если на просмотре лебезят и прямо готовы «скидочку сделать» — что-то нечисто. Сдающий квартиру человек знает, сколько стоит его квартира и не станет без причины опускать цену. Честно.

Заключай договор (или нет)

Договор — это гарантия и для тебя (что жилье будет определенный период и платить надо определенную фиксированную сумму), и для арендодателя (что ты не съедешь, будешь приносить деньги, а к нему не ворвется налоговая). Короче, так спокойнее всем.

Официальные отношения между тобой и арендодателем подразумевают, что хозяин квартиры должен платить налог за свой доход. Налог зависит от количества комнат в квартире и от месторасположения дома (а мы ведь предупреждали, что жить на окраине дешевле!). Например, ежемесячный налог за «двушку» в районе метро Петровщина составит 46 рублей. Обычно нужно договориться о «компенсации» этого налога. Предложи отдавать на эти же 46 рублей больше каждый месяц, но обязанность уплаты налога оставь хозяину.





Если уж составлять договор, нужно обязательно зафиксировать в нем другие важные моменты: как вернут залог (если он есть), состояние квартиры (мебели, техники, ремонта) до твоего въезда. Договорись заранее и о том, кто оплачивает коммуналку. Если это делает хозяин, проси показать платежки: могут быть случаи, что ты отдаешь 40 рублей «сверх», а реально арендодателю нужны только 25.

Между договорами на квартиру и на комнату разницы никакой нет: шаблон один и тот же. Но если хочешь снимать «трешку» на троих, придется заморочиться. Можно заключить договор на каждую комнату (с соответствующим человеком) — так будешь ощущать больше контроля за своей жизнью. Можно заключить договор только с одним из съемщиков, но таким образом остальные жильцы попадут как бы в зависимое положение. Отличная почва для конфликтов на бытовой почве, правда? Мы тоже так думаем.

Доверяй, но проверяй (хозяевам)

В объявлении проще простого написать, какие прекрасные условия ждут в квартире. Не ведись сразу: на практике все может быть не так радужно.

Держи список вещей, которые непременно надо проверить.

Окна : не продувает ли, открываются ли рамы. Лучше, чтобы стояли стеклопакеты — старые деревянные рамы не самая надежная вещь.

: не продувает ли, открываются ли рамы. Лучше, чтобы стояли стеклопакеты — старые деревянные рамы не самая надежная вещь. Сантехника : особенно бачок в туалете — не стесняйся на все нажимать и крутить краны, ведь потом этим надо пользоваться.

: особенно бачок в туалете — не стесняйся на все нажимать и крутить краны, ведь потом этим надо пользоваться. Бытовая техника : проверь, в каком она состоянии: если что-то сломано, уточни, в курсе ли хозяин, что так уже было. Это важно зафиксировать, чтобы потом не расплачиваться за чужой косяк.

: проверь, в каком она состоянии: если что-то сломано, уточни, в курсе ли хозяин, что так уже было. Это важно зафиксировать, чтобы потом не расплачиваться за чужой косяк. Входная дверь: не застревают ли ключи, все ли замки надежны и работают.

Если у тебя есть какие-то особенные заморочки (бесит скрипучий диван), сразу подумай, сможешь терпеть эти условия или нет.

Ответственно подойди к выбору соседей

Жить одному дорого, а с кем-то — сложно. Нужно определиться и поломать себе голову в обеих ситуациях, как минимизировать неудобства.

— Хорошие друзья — это не значит хорошие соседи, — объясняет Валера. — Нужно трезво оценивать свои потребности в личном пространстве. Когда живешь с друзьями, то их сложней игнорировать. Экстремальная близость — это испытание не для слабых духом. А еще не надо жить с кем-то, кто сильно беднее или сильно богаче тебя. Я в обеих ситуациях в разное время была и это очень неловко.





— Однажды в нашей «трешке» освободилась комната, и я предложила ее однокурснику, в то время показательно за мной ухаживал и требовал повышенного внимания к себе. Это было большой ошибкой. Как только мы с этим парнем оказались на одной территории, он дневал и ночевал в моей комнате: постоянно там околачивался, приносил какие-то подарки, цветы, конфетки… Это, конечно, приятно, но он мешал и моей личной жизни, и моему личному пространству. Как бы я не намекала про это, до него не доходило. Видимо, он расценил мое предложение пожить в квартире (он ее искал) как зеленый свет. Лучше всего в соседи брать посторонних людей, с которыми нет бэкграунда, или друзей, в которых ты прямо уверен, — уточняет Лиза.

— Со знакомыми лучше и не снимать, — уверена и Женя. — Одно дело дружить, другое — жить. С лучшей подругой через 2 недели совместной жизни мы чуть не поубивали друг друга из-за разных взглядов на быт, потом разъехались и продолжили прекрасные отношения. Всегда можно найти знакомых знакомых или въехать «на подселение» в квартиру с устоявшейся «экосистемой».

Валера добавляет:

— Спешить съезжаться с партнерами — плохая идея. Или хорошая, если не знаете, как бросить человека побыстрей.

Запарься насчет интерьера

Не думай, что советский шкаф в комнате приварен к полу. Если хочешь привезти свою мебель или наоборот избавиться от части уже имеющейся — не стесняйся об этом спросить. Как правило, хозяева будут только за, ведь кто-то приведет их площади в порядок (еще и денег заплатит).

Не обязательно перекрашивать пол и стены: те же пятна на обоях можно замаскировать декоративными наклейками или плакатами. А протертый ламинат или линолеум отлично маскируется недорогим ковром.

И все равно будь готов съехать в любой момент

Да, такая жизнь. Даже с заключенным договором нужно надеяться на лучшее, а рассчитывать на худшее.

— Однажды мы отмечали сданную сессию, да так, что соседи нажаловались хозяевам. Они приехали на следующий же день и попросили меня моментально съехать, несмотря на заключенный договор. Я договорилась на продление срока выселения на неделю, хотя вообще-то это хозяева нарушили условия договора. Наверное, боялась отстаивать свои права, потому что была тогда несовершеннолетняя, — поясняет Лиза.





Съем комнаты спасает, когда не получилось найти соседей для квартиры. Но это еще более ненадежный вариант. Арендодатели не держатся за тебя так же, как при съеме жилья целиком, поэтому могут попросить съехать в самый неожиданный момент.

Женя смеется:

— В одной из комнат меня попросили съехать, потому что сын хозяйки вышел из тюрьмы по УДО. Бывает и такое.