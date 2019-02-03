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Замор рыбы зимой: особенности, возможные причины и способы предотвращения

04.02.2019 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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Установление прочного ледового покрова, невозможность контакта воды с воздухом (газообмена), снижение физиологической активности растений подо льдом являются основными факторами, служащими предпосылками для возникновения заморных явлений в зимнее время.

Что же может негативно отразиться на жизнедеятельности рыбы?

  • Во-первых, это недостаточный доступ кислорода или его отсутствие в период поверхностной аэрации под слоем льда. Кроме того, кислород потребляет не только рыба, но и разлагающаяся масса зоо- и фитопланктона, которая скопилась за лето.
  • Во-вторых, гибель значительного количества водорослей при снижении температуры воздуха. Даже оставшаяся растительность не может выработать в достаточном объеме кислород в процессе фотосинтеза в холодных условиях и при незначительном освещении.
  • В-третьих, загрязнение воды промышленными или коммунальными отходами, сточными водами. Отравление естественной среды обитания рыб за счет оставшихся под слоем льда вредных газов (двуокиси и окиси углерода либо же метана и сероводорода и т.д.). Все эти скопления также снижают уровень содержания в воде растворенного кислорода.

Первые признаки заморных явлений – это появление в лунках и прорубях молоди рыбы. Вода в этот период приобретает неприятный запах, становится мутной.

Существует ряд мер, позволяющих предотвратить гибель рыбы при возникновении предзаморных явлений. Собственникам водных объектов –сельхозорганизациям и частным лицам – следует делать на водоемах проруби. Их количество зависит от площади водоема и в среднем составляет 3-5 шт./га. Проруби следует располагать в центре водоема и по его периметру, где глубина непромерзающего слоя составляет 50-60 см. Целесообразно вмораживать в проемах снопы камыша, тростника, соломы. Рыболовы-любители, которые бывают на водоемах, могут также помочь зимующей рыбе: несколько прорубленных лунок – это дополнительное количество кислорода в воде.

Костюковичская райинспекция ПР и ООС.

 
 
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Установление прочного ледового покрова, невозможность контакта воды с воздухом (газообмена), снижение физиологической активности растений подо льдом являются...
 
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