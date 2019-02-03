Семь недавних новобранцев из Пинского района успешно прошли первые военные испытания

Как военнослужащие преодолели 50-километровый марш с дымовой завесой.



В 85-ю бригаду связи, которая дислоцируется в г. Барановичи, в ноябре прошлого года прибыло из Пинского района для прохождения срочной военной службы семь военнослужащих. И вот уже спустя два месяца их службы, можно сказать, что достойно служат наши земляки, и они с уверенностью проходят первые военные испытания. Тому подтверждение, прошедший в январе 50-километровый марш молодых водителей в составе колонны.



…Январское утро, в автопарке войсковой части 97047 как никогда оживленно: военнослужащие нетерпеливо обходят военные разногабаритные автомобили, обмениваясь мнениями. Старшие машин финально осматривают вверенную технику, настраивают солдат на логическое завершение доподготовки молодых водителей – 50-километровый марш.

Перед началом пути – инструктаж. Заместитель начальника технической части бригады майор Андрей Дубровка заостряет внимание на сложных дорожных условиях, гололеде, не забывает подбадривать личный состав. Офицер понимает, что сегодня совершить марш бойцам предстоит на машинах, с которыми до армии вряд ли кто имел дело. Однако вместе с тем Андрей Валентинович выражает уверенность, что с поставленной задачей водители справятся. И не ошибается…



После полученной команды военнослужащие живо, как муравьи, рассредотачиваются по указанным машинам. Примечательно, что спешки нет, скорее неоднократно отлаженные на предшествующих тренировках действия и откровенный интерес скорее сесть за руль военных исполинов. Рев двигателей нетерпеливо оповещает о том, что колонна готова к выдвижению. Команда по радиосвязи – и цепочка военных машин наконец оживает!

Армейские автомобили, строго соблюдая дистанцию и скоростной режим, в сопровождении сотрудников Военной автомобильной инспекции двигаются в указанном направлении. Спокойствие за рулем молодых армейских водителей и установленная между машинами дистанция приятно удивляют.



Стоит сказать, что у некоторых недавних новобранцев за плечами уже не одна тысяча километров, иные же впервые сели за руль самостоятельно после получения водительского удостоверения. И лишь индивидуальный подход к каждому военнослужащему и скрупулезное изучение тактико-технических характеристик вверенных автомобилей позволило сделать из множества звеньев единый отлаженный организм.

Беря во внимание сложные условия зимней трассы, скорость движения колонны во время марша небольшая – около 30–40 километров в час, в это время действия каждого водителя контролируют старшие машин, чтобы в случае нештатной ситуации подсказать и помочь подчиненному.



Казалось, все идет в штатном режиме. Но не тут-то было! Без сюрприза не обошлось. В середине пути внезапно появляется плотная дымовая завеса. Густой смог вынуждает водителей в условной зараженной местности не просто быть бдительнее, но и продолжать движение, надев противогазы.



…Марш занял всего несколько часов. Когда военные автомобили по возвращении один за другим скрылись за воротами автопарка, удалось побеседовать с командиром бригады полковником Вадимом Гурецким, который и находился в голове колонны.



– Все доехали, – улыбаясь, говорит командир. – Впрочем, сомнения здесь и не было: машины обслужены, а потому в полном порядке, что же касается водителей – было видно еще во время обучения, что усидчивости и желания скорее сесть за руль им не занимать. Здесь во многом свою лепту внесли и привили любовь к технике военнослужащие технического состава. Маршем я доволен, экзамен на зрелость пройден! Впереди наших водителей ждут еще многие километры пути для выполнения задач по обеспечению связи на предстоящих учениях в разных уголках Беларуси, а также за ее пределами.

Майор Владимир Кохнюк.