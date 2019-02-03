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Семь недавних новобранцев из Пинского района успешно прошли первые военные испытания

04.02.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Как военнослужащие преодолели 50-километровый марш с дымовой завесой.

Семь недавних новобранцев из Пинского района успешно прошли первые военные испытания
В 85-ю бригаду связи, которая дислоцируется в г. Барановичи, в ноябре прошлого года прибыло из Пинского района для прохождения срочной военной службы семь военнослужащих. И вот уже спустя два месяца их службы, можно сказать, что достойно служат наши земляки, и они с уверенностью проходят первые военные испытания. Тому подтверждение, прошедший в январе 50-километровый марш молодых водителей в составе колонны.

Семь недавних новобранцев из Пинского района успешно прошли первые военные испытания
…Январское утро, в автопарке войсковой части 97047 как никогда оживленно: военнослужащие нетерпеливо обходят военные разногабаритные автомобили, обмениваясь мнениями. Старшие машин финально осматривают вверенную технику, настраивают солдат на логическое завершение доподготовки молодых водителей – 50-километровый марш.

Перед началом пути – инструктаж. Заместитель начальника технической части бригады майор Андрей Дубровка заостряет внимание на сложных дорожных условиях, гололеде, не забывает подбадривать личный состав. Офицер понимает, что сегодня совершить марш бойцам предстоит на машинах, с которыми до армии вряд ли кто имел дело. Однако вместе с тем Андрей Валентинович выражает уверенность, что с поставленной задачей водители справятся. И не ошибается…

Семь недавних новобранцев из Пинского района успешно прошли первые военные испытания
После полученной команды военнослужащие живо, как муравьи, рассредотачиваются по указанным машинам. Примечательно, что спешки нет, скорее неоднократно отлаженные на предшествующих тренировках действия и откровенный интерес скорее сесть за руль военных исполинов. Рев двигателей нетерпеливо оповещает о том, что колонна готова к выдвижению. Команда по радиосвязи – и цепочка военных машин наконец оживает!

Армейские автомобили, строго соблюдая дистанцию и скоростной режим, в сопровождении сотрудников Военной автомобильной инспекции двигаются в указанном направлении. Спокойствие за рулем молодых армейских водителей и установленная между машинами дистанция приятно удивляют.

Семь недавних новобранцев из Пинского района успешно прошли первые военные испытания
Стоит сказать, что у некоторых недавних новобранцев за плечами уже не одна тысяча километров, иные же впервые сели за руль самостоятельно после получения водительского удостоверения. И лишь индивидуальный подход к каждому военнослужащему и скрупулезное изучение тактико-технических характеристик вверенных автомобилей позволило сделать из множества звеньев единый отлаженный организм.

Беря во внимание сложные условия зимней трассы, скорость движения колонны во время марша небольшая – около 30–40 километров в час, в это время действия каждого водителя контролируют старшие машин, чтобы в случае нештатной ситуации подсказать и помочь подчиненному.

Семь недавних новобранцев из Пинского района успешно прошли первые военные испытания
Казалось, все идет в штатном режиме. Но не тут-то было! Без сюрприза не обошлось. В середине пути внезапно появляется плотная дымовая завеса. Густой смог вынуждает водителей в условной зараженной местности не просто быть бдительнее, но и продолжать движение, надев противогазы.

Семь недавних новобранцев из Пинского района успешно прошли первые военные испытания
…Марш занял всего несколько часов. Когда военные автомобили по возвращении один за другим скрылись за воротами автопарка, удалось побеседовать с командиром бригады полковником Вадимом Гурецким, который и находился в голове колонны.

Семь недавних новобранцев из Пинского района успешно прошли первые военные испытания
– Все доехали, – улыбаясь, говорит командир. – Впрочем, сомнения здесь и не было: машины обслужены, а потому в полном порядке, что же касается водителей – было видно еще во время обучения, что усидчивости и желания скорее сесть за руль им не занимать. Здесь во многом свою лепту внесли и привили любовь к технике военнослужащие технического состава. Маршем я доволен, экзамен на зрелость пройден! Впереди наших водителей ждут еще многие километры пути для выполнения задач по обеспечению связи на предстоящих учениях в разных уголках Беларуси, а также за ее пределами.

Майор Владимир Кохнюк.

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