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Первый показ модной студии «Инфанта» прошёл в Сморгонском РЦТДиМ
04.02.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
«Будь стильным!»
Так назывался первый показ модной студии «Инфанта», которая начала работать в этом учебном году в Сморгонском районном центре творчества детей и молодежи.
На протяжении полгода учащиеся на занятиях студии изучали основы этикета и психологии, совместно с педагогами разрабатывали свой индивидуальный стиль в одежде, отрабатывали на практике основные приёмы искусства дефиле. Юные красавицы с нетерпением ждали первого показа, на который пригласили своих родных и друзей.
Модели студии продемонстрировали свои первые навыки дефиле и с удовольствием представили гостям модную детскую одежду магазинов города. В этот день девочки смогли почувствовать себя не только настоящими моделями, но и принцессами. Над их образами трудились замечательные мастера студии «Натурэль» и студии «Крокус», Юлия Екимова, а также педагоги «Инфанты» Анжела Юрьевна Ракевич и Татьяна Геннадьевна Смоленская.
Трудно найти родителей, которые отказались бы увидеть своего ребенка в лучах славы и признания, но самое главное – развить в ребенке чувство прекрасного, приобщить к искусству моды и стиля, вселить уверенность в себе и в своей внешности, избавить от комплексов и стеснительности.
Гости, конечно же, не могли остаться равнодушными к происходящему и не скупились на аплодисменты и комплименты нашим моделям.
Приглашаем всех желающих на следующий показ, который состоится уже в марте.
Татьяна СМОЛЕНСКАЯ, методист Сморгонского районного центра творчества детей и молодёжи.
Фото автора.
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«Будь стильным!»
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