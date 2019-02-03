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Первый показ модной студии «Инфанта» прошёл в Сморгонском РЦТДиМ

04.02.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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«Будь стильным!»

Первый показ модной студии «Инфанта» прошёл в Сморгонском РЦТДиМ

Так назывался первый показ модной студии «Инфанта», которая начала работать в этом учебном году в Сморгонском районном центре творчества детей и молодежи.

На протяжении полгода учащиеся на занятиях студии изучали основы этикета и психологии, совместно с педагогами разрабатывали свой индивидуальный стиль в одежде, отрабатывали на практике основные приёмы искусства дефиле. Юные красавицы с нетерпением ждали первого показа, на который пригласили своих родных и друзей.

Модели студии продемонстрировали свои первые навыки дефиле и с удовольствием представили гостям модную детскую одежду магазинов города. В этот день девочки смогли почувствовать себя не только настоящими моделями, но и принцессами. Над их образами трудились замечательные мастера студии «Натурэль» и студии «Крокус», Юлия Екимова, а также педагоги «Инфанты» Анжела Юрьевна Ракевич и Татьяна Геннадьевна Смоленская.

Трудно найти родителей, которые отказались бы увидеть своего ребенка в лучах славы и признания, но самое главное – развить в ребенке чувство прекрасного, приобщить к искусству моды и стиля, вселить уверенность в себе и в своей внешности, избавить от комплексов и стеснительности.

Гости, конечно же, не могли остаться равнодушными к происходящему и не скупились на аплодисменты и комплименты нашим моделям.

Приглашаем всех желающих на следующий показ, который состоится уже в марте.

Первый показ модной студии «Инфанта» прошёл в Сморгонском РЦТДиМ

Первый показ модной студии «Инфанта» прошёл в Сморгонском РЦТДиМ

Первый показ модной студии «Инфанта» прошёл в Сморгонском РЦТДиМ

Первый показ модной студии «Инфанта» прошёл в Сморгонском РЦТДиМ

Первый показ модной студии «Инфанта» прошёл в Сморгонском РЦТДиМ

Первый показ модной студии «Инфанта» прошёл в Сморгонском РЦТДиМ

Татьяна СМОЛЕНСКАЯ, методист Сморгонского районного центра творчества детей и молодёжи.

Фото автора.

 
 
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