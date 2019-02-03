Облачно и до -11°С ожидается в Беларуси 5 февраля

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно с прояснениями и без существенных осадков будет в Беларуси 5 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью и утром местами ожидается слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью - 1-7 градусов мороза, при прояснениях столбики термометров опустятся до минус 8-11. Днем ожидается от минус 4 до плюс 2.-0-

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