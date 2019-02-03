Власти намерены снизить расходы на услуги ЖКХ на 5%

Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов дал интервью телеканалу «Беларусь 1», в котором рассказал об утеплении старых домов, замене лифтов, повышении тарифов и снижении расходов на услуги ЖКХ.

Министр рассказал, что население оплачивает не более 20% затрат на тепловую энергию. Сейчас власти активно переводят работу котельных на местные виды топлива: торф и щепу. Последний вид топлива, по словам Терехова, может дать снижение стоимости выработки тепла не менее чем на 20%. Он отметил также, что на себестоимость тепловой энергии влияет и состояние трубопроводов. В 2018 году было заменено 860 км, или 4% от всей протяженности сети.

«Эти два мероприятия (перевод на МВТ и замена труб) позволили нам за год не допустить роста себестоимости тепловой энергии», — сказал Терехов, добавив, что в переводу на МВТ подлежат порядка 200 котельных, а печное отопление в городках будут менять на электрическое.

Министр рассказал, что высокая энергоемкость жилищного фонда также является проблемой: почти 70% старых домов следует утеплить, что делается во время капремонта. Данная услуга проведена в 2018 году на 2,2 млн кв. м жилья.

«Это недостаточно. Целью нашей госпрограммы «Комфортное жилье» предполагается ежегодный ремонт 3% жилфонда. К сожалению, в 2018 году произошел срыв программы по Минску и Могилевской области. Но все эти объемы должны будут компенсированы в 2019-2020 годах», — сказал он.

Терехов также отметил, что в мае прошлого года был подписан указ об ускоренной замене лифтового оборудование. На сегодня, по его словам, заменено более 2 тысяч лифтов.

«Это больше, чем за предыдущие пять лет. На этот год запланирована замена порядка 4 тысяч лифтов, и к 2020 году эта работа должна быть завершена», — сказал он.

Что касается повышения тарифов на ЖКУ в 2019, то их решили повышать поэтапно. Первое повышение было в январе: оно станет самым ощутим в этом году и составит порядка четырех долларов в эквиваленте. Летом ожидается рост тарифов еще на доллар.

Напомним, что 22 декабря Александр Лукашенко подписал указ №492, согласно которому увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году составит $5 в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг. В начале 2018 года Лукашенко подписал указ о тарифах на ЖКУ на 2018 год, в соответствии с которыми население будет компенсировать 70% всех расходов на жилищно-коммунальные услуги.