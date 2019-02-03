Прокурор собирается предъявить новое обвинение 70-летнему главному патологоанатому Минздрава

Прокурор попросил время, чтобы предъявить Аркадию Пучкову новое обвинение. Главный патологоанатом, напомним, по версии следствия, получил в качестве взяток 180 тысяч долларов. Во время предварительного расследования вину фигурант признал и оплатил весь ущерб.



Аркадий Пучков во время процесса. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сегодня суд Ленинского района Минска перешел в прениям сторон. Свидетели и обвиняемый Аркадий Пучков уже допрошены, прения сторон должны были начаться с выступления гособвинителя Святослава Великого. Неожиданно прокурор попросил дать ему 10 дней, чтобы предъявить Аркадию Пучкову новое обвинение

— Ничего себе! — отреагировал один из присутствующих в зале.

Сам обвиняемый улыбался, его родные махали ему рукой, улыбались и говорили: «Мы тебя любим!». После заседания прокурор отказался что-то комментировать.

Напомним, две недели назад суд Ленинского района Минска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении главного патологоанатома Минздрава Аркадия Пучкова. По версии обвинения, он брал взятки с 2002 года по 2018-й и был задержан с поличным в рабочем кабинете. Деньги от предпринимателей Пучков получал за заключение договоров, по которым в бюро поставляли гробы, венки, кресты. Бизнесмены платили главному патологоанатому 10% от суммы поставляемого товара.

Такая же такса, по данным следствия, была установлена и для подчиненных — санитаров морга. С июля 2004 года по декабрь 2017 года они отдавали Аркадию Пучкову 10% от своей зарплаты . По данным следствия, в 2004 году Пучков в своем кабинете объявил: те, кто хочет работать в бюро, и не иметь проблем с продлением контракта, должны ему платить ежемесячно. За 13 лет, сообщил гособвинитель, патологоанатом только от подчиненных получил 56 тысяч рублей в качестве взяток, что является «особо крупным размером». Общая сумма взяток составила 180 тысяч долларов.

Выступая в первый день суда, Аркадий Пучков плакал.

— Я искренне раскаиваюсь в содеянном. Понимаю и осознаю всю тяжесть совершенного мною. Через 4 дня… — Аркадий Пучков не смог закончить предложение и прослезился. — …мне будет 70 лет, пойдет восьмой десяток. И встречать такой юбилей за решеткой, не в кругу семьи и друзей, самое большое наказание , которое я сам себе сделал.

По словам обвиняемого, взятки уходили на лечение жены, в 2009 году у женщины обнаружили онкологию. Ее лечили в Испании и Израиле, в 2015 году она умерла. Деньги от санитаров морга тратились на нужды бюро: для иностранных делегаций покупали билеты в театр, устраивали ужины в ресторане. А еще определенная сумма уходила на содержание бани, расположенной на территории бюро. Только ежегодно покупалось 100−150 веников.

— Баня была для релаксации после работы, в нее ходили все сотрудники бюро, — объяснял Аркадий Пучков.