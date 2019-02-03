Потепление было недолгим. Прогноз погоды на неделю

Февраль начался сырой оттепельной погодой с температурным фоном в основном на 5−7°С выше климатической нормы, но уже сегодня к вечеру температура воздуха начнет понижаться. В течение рабочей недели осадков будет немного, а по ночам будет подмораживать, так что дороги будут скользкими — будьте осторожны, предупреждает Белгидромет Минприроды.



Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

5 февраля, во вторник, территория Беларуси окажется в области повышенного давления, будет без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Минимальная температура воздуха ночью понизится до −1…−7°С, при прояснениях воздух охладится до −8…−11°С, максимальная температура днем −4…+2°С.

В среду, 6 февраля, под влиянием атмосферных фронтов местами по стране пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидается слабый туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −1…−8°С, максимальная температура днем −3…+3°С.

7 февраля, в четверг, погоду будет определять область повышенного давления, будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку Беларуси пройдет небольшой снег. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −2…−8°С, при прояснениях она понизится до −9…−12°С, максимальная температура днем −3…+3°С.

В пятницу, 8 февраля, ночью без существенных осадков, днем под влиянием малоактивного атмосфного фронта местами, преимущественно по северо-западу страны, пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. В отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −1…−7°С, по востоку страны при прояснениях до -9°С, максимальная температура днем −2…+4°С.