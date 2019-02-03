﻿ Потепление было недолгим. Прогноз погоды на неделю. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Потепление было недолгим. Прогноз погоды на неделю

04.02.2019 11:34 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Февраль начался сырой оттепельной погодой с температурным фоном в основном на 5−7°С выше климатической нормы, но уже сегодня к вечеру температура воздуха начнет понижаться. В течение рабочей недели осадков будет немного, а по ночам будет подмораживать, так что дороги будут скользкими — будьте осторожны, предупреждает Белгидромет Минприроды.


Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

5 февраля, во вторник, территория Беларуси окажется в области повышенного давления, будет без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Минимальная температура воздуха ночью понизится до −1…−7°С, при прояснениях воздух охладится до −8…−11°С, максимальная температура днем −4…+2°С.

В среду, 6 февраля, под влиянием атмосферных фронтов местами по стране пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидается слабый туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −1…−8°С, максимальная температура днем −3…+3°С.

7 февраля, в четверг, погоду будет определять область повышенного давления, будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку Беларуси пройдет небольшой снег. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −2…−8°С, при прояснениях она понизится до −9…−12°С, максимальная температура днем −3…+3°С.

В пятницу, 8 февраля, ночью без существенных осадков, днем под влиянием малоактивного атмосфного фронта местами, преимущественно по северо-западу страны, пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. В отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −1…−7°С, по востоку страны при прояснениях до -9°С, максимальная температура днем −2…+4°С.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В течение рабочей недели осадков будет немного, а по ночам будет подмораживать, так что дороги будут скользкими - будьте осторожны, предупреждает Белгидромет...
 
Новости дня
Новости общества
 
Облачно и до -11°С ожидается в Беларуси 5 февраля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2019
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика