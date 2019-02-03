﻿ В Пружанах мужчина выстрелил из «воздушки» в кота, который грелся на капоте его авто. 21.by
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В Пружанах мужчина выстрелил из «воздушки» в кота, который грелся на капоте его авто

04.02.2019 11:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Жителю Пружан выписали десять базовых величин штрафа за жестокое обращение с животным.

Как стало известно, TUT.BY, заявление в милицию поступило 21 января от хозяйки кота. Женщина сообщила, что неизвестный во дворе выстрелил из пневматического ружья в ее питомца. Пульку от «воздушки» из животного достал ветеринар. В ходе проверки выяснилось, что по коту выстрелил сосед потерпевшей. В тот день было холодно. и кот забирался погреться на капот его автомобиля. Он его неоднократно отгонял, но животное все равно возвращалось. Когда кот в очередной раз забрался на капот, он достал «воздушку» и выстрелил.

К счастью, ранение было не смертельным. «Стрелка» привлекли к административной ответственности за жестокое обращение с животным и выписали штраф в 10 базовых (255 рублей).

Кроме того в Пружанском районе продолжается проверка по факту насилия над еще одним домашним питомцем. 26 января в лесу возле Ружан школьница нашла избитую до полусмерти собаку. Брестские волонтеры забрали животное и отвезли к ветеринарам. Псу оказали всю необходимую помощь. Сейчас он медленно идет на поправку. Виновник пока не установлен. Если вам что-либо известно о данном инциденте, просьба обратиться в милицию по телефону 102. Волонтеры обещают вознаграждение тем, кто предоставит информацию, которая поможет найти истязателя.


Фото: vk.com/animalhelpby
 
 
Ссылка на источник 65
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