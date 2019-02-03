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В Пинске готовятся к реконструкции моста через реку Пину

04.02.2019 12:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Реконструкция моста через Пину пройдет в апреле-ноябре 2019 года, сообщает Пинский горисполком.


Фото: Кристина Горбач, TUT.BY

Осенью 2018 года мост, который соединяет Пинск и Столин, получил статус «моста, по которому ограничено движение большегрузного и крупногабаритного транспорта».

Реконструкция будет проводиться в этом году. Уже несколько недель в районе объекта работают специалисты. Генпроектировщик — ГП «Белгипродор» — разрабатывает проект. Предусмотрены строительная площадка, подходы к наплавной системе и проектирование пролета моста.

Параллельно с изыскательскими работами прорабатывается схема движения автомобильного и водного транспорта.

Генподрядчик — мостостроительное управление № 3 ОАО «Мостострой» — в конце февраля планирует приступить к устройству стройплощадки.

Речникам предстоит обеспечить функционирование наплавного моста через реку на время закрытия реконструируемого объекта. Над этим работает предприятие «Днепробугводпуть».

Предварительными сроками производства основных работ планируются апрель-ноябрь 2019 года. На это время предусматривается ограничение движения автомобильного и водного транспорта.

 
 
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На время реконструкции движение транспорта ограничат. Прорабатывается вопрос установки наплывного моста.
 
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