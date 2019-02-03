|
Жильцам подъезда в Гомеле, который терроризирует поджигатель, предлагают его ремонтировать за свой счет
04.02.2019 12:09 — Новости Общества | Tut.by
У обитателей дома № 97 на улице Советской в Гомеле, который вот уже несколько месяцев
«В квартирах — вонь, в подъезде — как после бомбежки, света нет, стены развалены», — жаловались жильцы девятиэтажки № 97 на состояние своего подъезда после многочисленных поджогов.
В обслуживающем дом ЖЭУ жалобы услышали и предложили решение — «произвести ремонт за счет потребителей», то есть, самих жильцов. Говорят, другого решения быть не может.
При расчете стоимости ремонтных работ коммунальники предлагают исходить из общего метража квартир: у кого жилплощадь больше, тот, соответственно, и больше заплатит.
Например, владельцам «двушки» предстоит выложить около 160 рублей.
— У нас в подъезде одни пенсионеры. Как человек с пенсией 300 рублей может больше половины ее отдать на ремонт подъезда? — негодуют жильцы. — Да и почему это должны делать мы? Ищите поджигателя и взыскивайте с него!
Если милиция найдет поджигателя, всю стоимость ремонта он вернет, говорят коммунальники. Люди же боятся, что этого либо не произойдет вообще, либо же взять с хулигана будет нечего.
В ЖЭУ ссылаются на подпункт 1,6 Указа № 535 «О предоставлении жилищно-коммунальных услуг», где сказано, что «плата за текущий ремонт, произведенный в целях устранения повреждений вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, в том числе в результате актов вандального характера, вносится потребителями для возмещения фактических затрат по текущему ремонту соразмерно общей площади принадлежащих потребителям или занимаемых ими жилых и (или) нежилых помещений без заключения договоров на оказание услуг по текущему ремонту жилого дома».
— Мы обязаны сделать ремонт в подъезде, так как мы отвечаем за его состояние, нас штрафует санстанция. Сейчас проведем с жильцами собрание, объясним все. Во-первых оплату необходимо будет произвести только после ремонта. Во-вторых, предусмотрена рассрочка до трех месяцев, а для одиноких людей — до 6 месяцев, — объясняют в ЖЭУ № 13.
— А если люди будут против и откажутся платить?
— Стоимость ремонта включается в жировки. Не будут платить, будет идти задолженность.
Напомним, в конце прошлого года в одном из подъездов дома № 97 в Гомеле кто-то повадился поджигать почтовые ящики. Затем пироман взялся за подсобки. Под утро 17 декабря загорелась кладовая между первым и вторым этажами. В следующую ночь инцидент повторился — только пылала уже подсобка между вторым и третьим этажами. 29 декабря ночью
Следственный комитет возбудил уголовное дело за умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом. Но поджигатель до сих пор не найден.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жильцам подъезда в Гомеле, который терроризирует поджигатель, предлагают его ремонтировать за свой счет
«У нас в подъезде - одни пенсионеры. Как человек с пенсией 300 рублей может половину отдать на ремонт подъезда?» - негодуют жильцы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)