Жильцам подъезда в Гомеле, который терроризирует поджигатель, предлагают его ремонтировать за свой счет

У обитателей дома № 97 на улице Советской в Гомеле, который вот уже несколько месяцев терроризирует неизвестный поджигатель , новый стресс: коммунальники предлагают отремонтировать сожженный подъезд за счет жильцов. Люди не согласны — ведь, говорят, поджигали не они.

«В квартирах — вонь, в подъезде — как после бомбежки, света нет, стены развалены», — жаловались жильцы девятиэтажки № 97 на состояние своего подъезда после многочисленных поджогов.

В обслуживающем дом ЖЭУ жалобы услышали и предложили решение — «произвести ремонт за счет потребителей», то есть, самих жильцов. Говорят, другого решения быть не может.





При расчете стоимости ремонтных работ коммунальники предлагают исходить из общего метража квартир: у кого жилплощадь больше, тот, соответственно, и больше заплатит.

Например, владельцам «двушки» предстоит выложить около 160 рублей.

— У нас в подъезде одни пенсионеры. Как человек с пенсией 300 рублей может больше половины ее отдать на ремонт подъезда? — негодуют жильцы. — Да и почему это должны делать мы? Ищите поджигателя и взыскивайте с него!

Если милиция найдет поджигателя, всю стоимость ремонта он вернет, говорят коммунальники. Люди же боятся, что этого либо не произойдет вообще, либо же взять с хулигана будет нечего.

В ЖЭУ ссылаются на подпункт 1,6 Указа № 535 «О предоставлении жилищно-коммунальных услуг», где сказано, что «плата за текущий ремонт, произведенный в целях устранения повреждений вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, в том числе в результате актов вандального характера, вносится потребителями для возмещения фактических затрат по текущему ремонту соразмерно общей площади принадлежащих потребителям или занимаемых ими жилых и (или) нежилых помещений без заключения договоров на оказание услуг по текущему ремонту жилого дома».

— Мы обязаны сделать ремонт в подъезде, так как мы отвечаем за его состояние, нас штрафует санстанция. Сейчас проведем с жильцами собрание, объясним все. Во-первых оплату необходимо будет произвести только после ремонта. Во-вторых, предусмотрена рассрочка до трех месяцев, а для одиноких людей — до 6 месяцев, — объясняют в ЖЭУ № 13.

— А если люди будут против и откажутся платить?

— Стоимость ремонта включается в жировки. Не будут платить, будет идти задолженность.





Напомним, в конце прошлого года в одном из подъездов дома № 97 в Гомеле кто-то повадился поджигать почтовые ящики. Затем пироман взялся за подсобки. Под утро 17 декабря загорелась кладовая между первым и вторым этажами. В следующую ночь инцидент повторился — только пылала уже подсобка между вторым и третьим этажами. 29 декабря ночью горело уже между пятым и шестым этажами .

Следственный комитет возбудил уголовное дело за умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом. Но поджигатель до сих пор не найден.