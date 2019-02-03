Более 24 лет колонии получил убийца школьницы из Барановичей за преступление 20-летней давности

4 февраля в Бресте огласили приговор обвиняемому в преступлении 20-летней давности — убийстве и изнасиловании школьницы , сообщает Генпрокуратура.

Мужчину признали виновным в убийстве и изнасиловании и назначили 24 года и 3 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Убийство мужчина совершил 20 лет назад. 28 июня 1999 года в Барановичах обнаружили тело 14-летней девушки с ножевым ранением шеи. В ходе осмотра места происшествия эксперты обнаружили возле тела девушки и изъяли биологический материал, который мог принадлежать преступнику. Ввиду отсутствия на тот момент необходимого материально-технического оснащения специалисты не смогли выделить ДНК из этого материала. Вместе с тем подразделения криминальной милиции и предварительного следствия с 1999 года не прекращали сбор доказательной базы по уголовному делу.

В 2016 году сотрудники уголовного розыска Брестской области повторно изучали материалы нераскрытых убийств. В результате было принято решение повторно исследовать вещдоки, которые изъяли с места убийства девочки. Экспертам удалось выделить хороший образец ДНК предполагаемого преступника.

В 2018 году во время расследования еще одного пока не раскрытого преступления — разбойного нападения на предпринимателя в Барановичах — в поле зрения милиции попал ранее судимый за разбой 38-летний житель Барановичей, у которого отобрали биологические образцы для исследования. В ходе проверки выяснилось, что к нападению на предпринимателя он непричастен, зато полученные результаты совпали с биологическим материалом, изъятым с места убийства. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.