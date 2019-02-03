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ЗНАЙ СВОИ НОВЫЕ ДЕНЬГИ!
04.02.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска
Определить на подлинность банкноты можно на ощупь, на просвет, при наклоне, а также с помощью специальных приборов. К примеру, если посмотреть банкноту на просвет, то можно заметить водяной знак и защитную нить.
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Определить на подлинность банкноты можно на ощупь, на просвет, при наклоне, а также с помощью специальных приборов. К примеру, если посмотреть банкноту на просвет,...
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