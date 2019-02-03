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День открытых дверей в Могилевском институте МВД
04.02.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска
День открытых дверей состоится в Могилевском институте МВД (г. Могилев, ул. Крупской, 67) 08 февраля 2019 г. (пятница) в 14.30. Учебное заведение предоставляет абитуриентам возможность познакомиться с вузом, а также определиться с выбором направления обучения.
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День открытых дверей состоится в Могилевском институте МВД (г. Могилев, ул. Крупской, 67) 08 февраля 2019 г. (пятница) в 14.30. Учебное заведение предоставляет абитуриентам...
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