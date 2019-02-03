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Советы подросткам как себя вести, если их остановили сотрудники милиции
04.02.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска
1. Внимательно выслушайте, по какой причине к Вам подошли сотрудники милиции. Возможно, благодаря Вашей наблюдательности удастся предотвратить правонарушение или спасти чью-то жизнь.
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1. Внимательно выслушайте, по какой причине к Вам подошли сотрудники милиции. Возможно, благодаря Вашей наблюдательности удастся предотвратить правонарушение или...
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