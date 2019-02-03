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Осторожно!!! Гололёд!!!
04.02.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска
Резкие перепады температуры воздуха привели к тому, что улицы г.п.Дрибина буквально превратились в каток. Чтобы не попасть в число пострадавших УЗ «Дрибинский районный центр гигиены и эпидемиологии» напоминает о простых правилах безопасности:
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Резкие перепады температуры воздуха привели к тому, что улицы г.п.Дрибина буквально превратились в каток. Чтобы не попасть в число пострадавших УЗ «Дрибинский...
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