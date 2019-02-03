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У 30-летнего минчанина обнаружили в квартире лабораторию по выращиванию конопли
04.02.2019 12:52 — Новости Общества | Tut.by
В Минске задержали 30-летнего минчанина, который оборудовал дома лабораторию по выращиванию конопли. Подробности сообщает
Сотрудники наркоконтроля задержали на улице Парниковой 30-летнего неработающего минчанина, который организовал у себя в квартире помещение для выращивания конопли.
Во время обыска оперативники обнаружили и изъяли больше трех килограмм высушенной марихуаны, 32 куста конопли, термотаймеры, лампу, вакууматор и полимерные пакеты.
Материалы передали в Центральный РОСК, где действиям минчанина дадут правовую оценку.
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Оперативники изъяли более трех килограмм высушенной марихуаны и 32 куста конопли.
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