У 30-летнего минчанина обнаружили в квартире лабораторию по выращиванию конопли

В Минске задержали 30-летнего минчанина, который оборудовал дома лабораторию по выращиванию конопли. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома .

Сотрудники наркоконтроля задержали на улице Парниковой 30-летнего неработающего минчанина, который организовал у себя в квартире помещение для выращивания конопли.

Во время обыска оперативники обнаружили и изъяли больше трех килограмм высушенной марихуаны, 32 куста конопли, термотаймеры, лампу, вакууматор и полимерные пакеты.











Материалы передали в Центральный РОСК, где действиям минчанина дадут правовую оценку.