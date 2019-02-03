ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске хотят установить ограды с белорусским орнаментом на 17 тысяч долларов

04.02.2019 12:44 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске собираются установить пешеходные ограды с белорусским орнаментом. Такой факт заметило «Еврорадио».


Фото: с сайта www.icetrade.by

РУП автомобильных дорог «Минскавтодор-Центр» закупает оцинкованные металлические ограды с заполнением в виде белорусского орнамента. Информация размещена на сайте госзакупок.

Общая ориентировочная стоимость закупки — около 37 тысяч белорусских рублей (примерно 17 тысяч долларов).

Запланированный срок поставки ограждения — c 13 по 17 мая 2019 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Вечер встречи выпускников в Instagram костюковчан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2019
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика