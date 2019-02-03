В Минске хотят установить ограды с белорусским орнаментом на 17 тысяч долларов

В Минске собираются установить пешеходные ограды с белорусским орнаментом. Такой факт заметило «Еврорадио».



Фото: с сайта www.icetrade.by

РУП автомобильных дорог «Минскавтодор-Центр» закупает оцинкованные металлические ограды с заполнением в виде белорусского орнамента. Информация размещена на сайте госзакупок .

Общая ориентировочная стоимость закупки — около 37 тысяч белорусских рублей (примерно 17 тысяч долларов).

Запланированный срок поставки ограждения — c 13 по 17 мая 2019 года.