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В Минске хотят установить ограды с белорусским орнаментом на 17 тысяч долларов
04.02.2019 12:44 — Новости Общества | Tut.by
В Минске собираются установить пешеходные ограды с белорусским орнаментом. Такой факт
РУП автомобильных дорог «Минскавтодор-Центр» закупает оцинкованные металлические ограды с заполнением в виде белорусского орнамента. Информация размещена
Общая ориентировочная стоимость закупки — около 37 тысяч белорусских рублей (примерно 17 тысяч долларов).
Запланированный срок поставки ограждения — c 13 по 17 мая 2019 года.
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