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День сурка по-белорусски: могилевский медведь Федор предсказал, что Беларусь еще ждут морозы

04.02.2019 13:03 — Новости Общества | Tut.by  
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«Весна будет, но морозы — тоже. Так что я спать», — примерно такой прогноз выдал медведь Федор в могилевском зоосаде, когда проснулся 2 февраля. Видимо, в День сурка, он, в отличие от своего «коллеги» Фила из Панксатони, все же увидел свою тень. И снова впал в спячку.


Фото: Global Look Press/FLPA/David Tipling

Медведя Федора в могилевском зоосаде давно считают местным синоптиком. Мишка тонко реагирует на изменение погоды и довольно точно «предсказывает», когда наступит весна. Если Федор проснулся и день ото дня все активнее ест и гуляет — в Беларусь уже идет весна, даже если сугробы еще по колено.

А, например, прошлой зимой, когда было довольно тепло, Федор толком и не спал — так, дремал. Был сонным, вялым, но ходил и ел. Только перед сильными морозами заваливался спать, пока снова не становилось тепло.

Этой зимой Федька спит долго, как и положено его собратьям в дикой природе.

— Медведь залег в спячку во второй половине декабря 2018 года, — рассказал TUT.BY директор зоосада Иван Нижников. — И крепко спал до 2 февраля. Может, его оттепель «разбудила», может, шум съехавшего с крыши снега. Но Федя проснулся, немного походил и снова ушел спать — даже не ел. Это значит, что еще будут морозы. Не знаю, видел ли он свою тень, но снег точно увидел.

Со старшим «коллегой-синоптиком» солидарны местные барсук и еноты — они как впали в спячку в декабре, так до сих пор не просыпались.

В зоосаде в теплые зимы, когда медведь не спит, его продолжают кормить. Если же Федор впадает в долгую спячку, как сейчас, то ему оставляют лишь немного еды — на всякий случай. Сейчас за косолапым синоптиком следят особенно пристально. Впереди — еще месяц календарной зимы, но вдруг весна уже скоро? Федя будет знать точно.

 
 
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Медведь-синоптик залег в спячку во второй половине декабря. И проснулся 2 февраля, в День сурка! А потом снова заснул.
 
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