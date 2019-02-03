Онкологи позитивно оценивают ужесточение антитабачного законодательства в Беларуси

«В Беларуси наблюдаются значительные сдвиги в профилактике. Недавно был принят декрет об ограничении курения. Это очень позитивно, потому что около 30% случаев злокачественных новообразований мы можем вообще предотвратить, если изменим свой образ жизни. И на первом месте здесь как раз находится курение», – сказал Сергей Красный. Причем страдают не только сами курильщики, но и люди, которые просто находятся рядом. «Младенцу-грудничку достаточно, чтобы мама после курения просто подержала его на руках, а он подышит пропахшей одеждой. Для такого ребенка вполне достаточно, чтобы получить свою дозу», – отметил замдиректора центра.

Весьма позитивно, что среди молодежи курение перестало быть модным, добавил онколог. 24 января Президент Беларуси подписал декрет №2, предусматривающий меры по ужесточению антитабачного законодательства. Основной целью декрета является последовательное ограничение доступности табачных изделий, предотвращение негативного влияния курения на состояние здоровья населения. В частности, предусмотрено законодательное урегулирование производства, оборота и использования электронных систем курения, а также систем для потребления табака, расширен перечень мест, в которых полностью запрещается курение.

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