Борисовский отдел Департамента охраны признан лучшим в Минской области

В Минском областном управлении Департамента охраны 18 января 2019 года прошло подведение итогов оперативно-служебной деятельности подразделений охраны Минской области за 2018 год.

По результатам работы за 2018 год Борисовский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь в очередной раз занял 1-е место среди подразделений охраны Минской области.

А также Минским областным управлением Департамента охраны был проведен конкурс на лучшую организацию профессиональной подготовки и круглогодичной спартакиады в 2018 году среди подразделений Минской области, где Борисовский отдел охраны был награжден кубком и дипломом 1-ой степени.

Лучшими по профессии среди подразделений охраны Минской области стали следующие сотрудники и работники Борисовского отдела охраны:

- командир роты милиции майор милиции Ромыш Дмитрий Михайлович;

- инспектор-дежурный оперативно-дежурной службы отделения милицейской, военизированной и сторожевой охраны капитан милиции Шеляпин Алексей Николаевич;

- старший инспектор лицензионно-контрольной группы штаба старший лейтенант милиции Гайдук Ольга Николаевна.

Данную информацию предоставил заместитель начальника Борисовского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь по идеологической работе и кадровому обеспечению подполковник милиции Абрамович Дмитрий Викентьевич.