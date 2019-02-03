Городские власти призывают минчан сообщать о несанкционированной рекламе

Власти Минска рассчитывают на помощь неравнодушных жителей в борьбе с несанкционированной рекламой. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».



Рекламу и объявления часто развешивают на остановках общественного транспорта и столбах. Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Издание предлагает не проходить мимо рекламных раскладушек, а фотографировать их. И, указав место расположения, выкладывать на портал 115.бел.

— Мы будем рады, если минчане станут подсказывать, где, как им кажется, коммунальные службы недоработали, забыли про те или иные элементы несанкционированной рекламы. Также приветствуются сообщения от жителей о том, где, по их мнению, элементы не украшают город и требуют эстетического обновления или удаления, — рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. — Вместе мы сделаем наш город чище и красивее.

Избавиться от рекламных листовок, которые расклеивают на столбах и остановках, сложнее. Но у городских властей есть намерение избавиться и от этого дефекта.

Как рассказал Александр Дорохович, уже изучается опыт других стран. Так, в Санкт-Петербурге столбы обмотали сеткой, на которой листовки не держатся. В Японии люди, счищающие рекламные объявления, вносят номера телефонов, указанные в них, в специальную базу. Затем по этим номерам круглосуточно звонит автодозвон, из-за чего потенциальные клиенты просто не способны дозвониться.

— Будем благодарны нашим жителям за креативные идеи о том, как избавиться от рекламных объявлений на тех же столбах. Реклама должна украшать столицу, а не уродовать ее. И мы ждем интересных предложений горожан о том, как избавить Минск от этого ненужного мусора в неустановленных местах, — добавил заместитель председателя Мингорисполкома.

Направлять предложения минчане могут на почтовый ящик minsk@115.бел.