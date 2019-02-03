Автор учебника по биологии объясняет, зачем школьникам «полкурса червей», о которых говорил Лукашенко

Все выходные страна обсуждала фразу про червей, которую на совещании о развитии национальной системы образования произнес президент. «Недавно я посмотрел, как в восьмом классе изучают биологию: слушайте, полкурса — черви!» — сказал Александр Лукашенко. О том, сколько места в книге отведено червям, и почему детям важно это знать, TUT.BY пояснила автор учебника по биологии за 8 класс Ирина Бедарик.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Учебник по биологии в этом году новый. Его автор — Ирина Бедарик, учитель биологии средней школа № 29 им В. В. Пименова из Витебска. Свой предмет Ирина Геннадьевна преподает уже 20 лет. Почему вдруг книга вызвала такой резонанс, ей объяснить сложно. Червей дети изучают меньше месяца.

— Материл 8 класса рассчитан на 70 часов: в книге 66 параграфов, семь из них о червях, — поясняет автор и педагог. — Книгу мы писали под программу, составленную Национальным институтом образования. Учебное пособие сделано так, чтобы дети понимали, как выглядят те или иные живые организмы, и как знания о них применить на практике.

В параграфах авторы рассматривают три типа червей — плоские, круглые и кольчатые. Основной акцент, говорит собеседница, сделан на ознакомление. Подробной информации, которая, например, нужна олимпиадникам, они старались не давать.

Утверждать, что черви для биологов, это такая же основа, как таблица умножения для математиков, педагог не берется. Но объясняет: данные животные — очень важное эволюционное звено.

— При изучении материала мы идем в эволюционном плане — от просто устроенных животных к сложно устроенным, — продолжает Ирина Бедарик. — Если без подробностей — начинаем с кишечнополостных, у которых есть только полость и разнообразные клетки. От них переходим к плоским червям — тут уже появляются ткани и органы. Дальше — круглые черви. У них более сложная пищеварительная система. У кольчатых — уже есть кровеносная система. За темой червей, следует тема — моллюсков, у которых уже есть сердце. Так мы поэтапно подводим детей к строению человека. Когда ребенок изучил все эти этапы, ему проще разобраться с анатомией.

По словам Ирины Бедарик, учебник авторы старались максимально приблизить к жизни. С червями или их яйцами человек, сам того не замечая, пересекается повсюду — грязные руки, домашние животные, деньги.

— Например, в параграфе про кольчатых червей мы затрагиваем вермикультивирование , которое сейчас очень распространено, — поясняет собеседница. — Это разведение червей в основном для сельского хозяйства. Продуктом их деятельности является биогумус, который улучшает состав почвы. А это повышает урожай.

Плоские черви, переходит педагог ко второму примеру, — в основном паразиты.

— Допустим, бычий цепень, — конкретизирует Ирина Бедарик. — Рассказывая о нем, мы объясняем, как правильно выбирать мясо на рынке. Говорим, что продукт должен быть сертифицирован. Ведь данные черви из мяса животного могут попасть в организм человека, жить тут до 20 лет и вредить нашему здоровью.

В теме червей много внимания авторы уделили гигиене.

— При этом мы не хотим напугать детей, — резюмирует педагог. — А хотим показать, как правильно вести себя в мире, где такое большое многообразие живых организмов.