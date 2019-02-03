ЖЭУ просит жильцов самим убирать снег с балконов. Жильцы возмущены: а кто будет чистить крыши?

Администрация ЖЭУ-9 Витебска разместила на подъездах домов объявления, в которых напоминает жильцам о личной ответственности за состояние балконов и лоджий зимой. Фотографию объявления горожане прислали в редакцию портала vitebsk.biz.

«В целях обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности жилых домов в зимний период вам необходимо своевременно производить очистку балконов, лоджий с самовольно установленными козырьками над ними от снега, наледи и сосулек», — говорится в объявлении.

За несвоевременную очистку козырьков жильцы несут «персональную административную ответственность», предупреждают коммунальники.

«Отлично, спасибо, что напомнили! Здесь сработали хорошо! Однако здесь у меня напрашивается вопрос: а кто несет персональную административную ответственность за ликвидацию огромных смертоносных снежно-ледяных покровов на верхних балконных крышах? У нас на чердаках Карлсон не живет, да и летать мы не умеем, уж извините. Но вот попасть под эту снежную глыбу может каждый: и ребенок, и взрослый, и дворовая кошка. Ждете жертв? Или работать начнете, вспомнив и про свои обязанности?» — возмущается горожанин, приславший фотографию объявления.

Напомним, в Витебске 3 февраля произошло ЧП : с крыши над подъездом дома № 3 на улице Янки Купалы упали большие куски льда и попали на стоявшую рядом Toyota. Рядом находилась хозяйка иномарки, она чудом не пострадала.

Женщина говорит, что опасается теперь, как бы сход льда не повторился:

— Ходить по тропинке рядом с подъездом просто страшно: на крыше еще много льда, а сейчас установились оттепельные дни. Страшно выпускать на улицу маленького сына, страшно выводить на прогулку и собак — у меня живут таксы.