ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЖЭУ просит жильцов самим убирать снег с балконов. Жильцы возмущены: а кто будет чистить крыши?

04.02.2019 15:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Администрация ЖЭУ-9 Витебска разместила на подъездах домов объявления, в которых напоминает жильцам о личной ответственности за состояние балконов и лоджий зимой. Фотографию объявления горожане прислали в редакцию портала vitebsk.biz.

«В целях обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности жилых домов в зимний период вам необходимо своевременно производить очистку балконов, лоджий с самовольно установленными козырьками над ними от снега, наледи и сосулек», — говорится в объявлении.

За несвоевременную очистку козырьков жильцы несут «персональную административную ответственность», предупреждают коммунальники.

«Отлично, спасибо, что напомнили! Здесь сработали хорошо! Однако здесь у меня напрашивается вопрос: а кто несет персональную административную ответственность за ликвидацию огромных смертоносных снежно-ледяных покровов на верхних балконных крышах? У нас на чердаках Карлсон не живет, да и летать мы не умеем, уж извините. Но вот попасть под эту снежную глыбу может каждый: и ребенок, и взрослый, и дворовая кошка. Ждете жертв? Или работать начнете, вспомнив и про свои обязанности?» — возмущается горожанин, приславший фотографию объявления.

Напомним, в Витебске 3 февраля произошло ЧП: с крыши над подъездом дома № 3 на улице Янки Купалы упали большие куски льда и попали на стоявшую рядом Toyota. Рядом находилась хозяйка иномарки, она чудом не пострадала.

Женщина говорит, что опасается теперь, как бы сход льда не повторился:

— Ходить по тропинке рядом с подъездом просто страшно: на крыше еще много льда, а сейчас установились оттепельные дни. Страшно выпускать на улицу маленького сына, страшно выводить на прогулку и собак — у меня живут таксы.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За несвоевременную очистку козырьков жильцы несут «персональную административную ответственность», предупреждают коммунальники.
 
Новости дня
Новости общества
 
За курение на детской площадке и остановке придется заплатить штраф до 4 БВ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2019
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика