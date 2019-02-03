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Волшебная сила песка

04.02.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Солнце. Море. Пляж. Не об этом ли мечтают многие из нас в сезон холодов? Так хочется поплавать в теплой водичке, понежиться на солнышке и … построить замок из песка. Да, как дети, так и взрослые – все любят играть в песке. Иногда на пляже, наблюдая, как строится очередной песочный шедевр, не понимаешь, кто больше увлечен - дети или родители.

А что же делать зимой? Чем занять ребенка? В какую игру с ним поиграть? На помощь нам приходит тот же песок, но не простой, а волшебный. У песка много названий: космический, живой, умный и т. д. Это новый и необычный материал для творческих игр, развития познавательных процессов. Своеобразная песочница у вас дома. Основу этого продукта (98%) составляет самый обыкновенный песок и 2% особый полимер, который придает песку удивительные свойства. Волшебный песок напоминает нам привычный песок, однако он более текуч и пластичен, не разлетается на отдельные песчинки, его легко собрать комочком этого же песка, что очень понравится мамам. Также он обладает способностью принимать определенную форму и удерживать ее, при этом ладошки у ребенка остаются чистыми и сухими без жирных следов и грязи. И все это благодаря полимеру, который входит в состав чудесного песка.

Организовать работу с песком дома очень просто. Сначала прикупаем песочек (можно найти в одном из детских магазинов либо по интернету). К нему нужна надувная песочница (может продаваться в комплекте с песком). Однако можно либо отдельно купить лоток (лоток «Полесье» на 9 литров вполне подойдёт), либо расстелить на полу клеенку – и вперед, к творчеству. Конечно, вам понадобится не только песок, но и инструменты для работы. К ним относятся: стека или пластиковый нож, грабельки, формы для вырезки печенья, формочки для песочницы, буквы, цифры, фигурки животных и людей, и много чего еще.

Волшебная сила песка

Занятия с кинетическим песком не только увлекательные и веселые, но еще и полезные и познавательные. При помощи кинетического песка можно выучить буквы и цифры, научить ребенка считать, выучить формы и цвета (если у вас цветной песок) и освоить еще очень много непознанного. Остановимся на нескольких упражнениях, которые можно проводить с детьми.

Первое из упражнений – это, конечно же, знакомство.

Пусть ребенок сначала песок просто погладит одной ладошкой, затем второй, внутренней стороной ладони, затем тыльной.

Затем оставляем на песке отпечатки ладоней взрослого и ребенка, спросим, какая из них больше по размеру.

Трогаем пальчиками и надавливаем – это зайчики и белочки оставили следочки; ручку сжали в кулачок и «потоптались» по песку, – это мишка косолапый пробежал, а теперь все пальчики напрягаем – это жучки поползли.

Волшебная сила песка

Набираем песочек в кулачки и постепенно его высыпаем – это уже упражнение на расслабление.

Делаем горку, а в горке норку пальчиком. Делаем несколько норок, а затем считаем их. А теперь поиграем в прятки. Прячем под кучкой песка несколько маленьких игрушек (игрушки из киндер-сюрпризов, геометрические фигуры, буквы, цифры), а затем ребенок их ищет.

Детям постарше можно усложнить задачу: пусть, ощупывая в песке, попробуют угадать то, что нашли. Ну и, конечно, лепим куличики, пирожные, торты. Если у вас песок различных цветов, это еще интереснее. Но не забывайте, что если вы смешаете песок, разделить его по цветам будет уже нельзя. Однако ничего страшного при этом не произойдет, просто у вас получится новый цвет, которому вы сможете придумать название.

Строим замок из песочных кирпичиков, в который можно поселить кого угодно. Дети постарше уже могут создавать картины на плоскости и песочные скульптуры.

Существует множество литературных источников, из которых можно почерпнуть идеи для работы с кинетическим песком.

Очень хочется добавить, что если для обычных детей песок – это игра, из которой они получают массу удовольствия, то для детей с особенностями психофизического развития это один из необходимых инструментов для развития, стабилизации эмоционального состояния. Да и в работе с «трудными», застенчивыми детьми и с детьми с агрессивным поведением кинетический песок тоже дает хорошие результаты. Строя и разрушая, а затем снова создавая свой песочный мир, ребенок приводит в равновесие свое внутреннее состояние.

Особенный восторг чудесный песок вызывает у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. А так как кинетический песок – это одна из техник арт-терапии, которая относится к основным методам психологической коррекции эмоциональных нарушений у детей с ДЦП, то польза от таких занятий большая.

При работе с такими детьми я пользуюсь надувной песочницей. Бортики у песочницы мягкие, и поэтому даже при спастической диплегии и спастическом тетрапарезе ребенку удобно и комфортно. Зачастую такие дети прикованы к коляске и лишь наблюдают за теми, кто может лепить куличики и строить замки. А, работая с кинетическим песком, они могут сделать все самостоятельно. При этом песок не рассыпается, а работу с песком можно чередовать с релаксирующими упражнениями. Игры на развитие мелкой моторики пальцев и кистей рук способствуют регуляции мышечного тонуса, снятию напряжения с мышц пальцев рук. Даже если сначала ребенок просто перебирает пальчиками, потом пропускает песочек сквозь них, шлепает по нему ладошкой или кулачком, он получает массу удовольствия.

С какого возраста и какое количество песка покупать? Для ребенка полутора лет можно купить 1 килограмм, и этого будет вполне достаточно. При игре с песком ребенка такого возраста обязательно присутствие взрослого. А малышу трех лет этого количества песка будет уже маловато, ведь мир, который он строит, требует уже гораздо большего пространства.

Какой песок покупать? Фирм-производителей довольно много, и здесь уже вам решать, какой песок нужен. Могу добавить, что разновидностей кинетического песка множество: разноцветный, с блестками, светящийся в темноте. На любой вкус и кошелек.

Игры с волшебным песком совершенствуют мелкую моторику, стимулируя развитие речевых центров, развивают творческие способности и фантазию, помогают учиться сосредотачиваться и концентрировать внимание, избавляют от стрессов и повышенной активности, улучшают тактильные ощущения. И, конечно, это – та самая возможность, которая позволяет родителям заглянуть во внутренний мир ребенка, увидеть его страхи и переживания и стать ближе к нему.

Если у вас есть вопросы по развитию и воспитанию ваших детей, можно обратиться в Сморгонский ЦКРОиР, информация о деятельности которого размещена на официальном сайте: http://www.ckro.by

Елена МИШИНА, педагог-психолог Сморгонского ЦКРОиР. 

 
Теги: знакомства
 
 
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Солнце. Море. Пляж. Не об этом ли мечтают многие из нас в сезон холодов? Так хочется поплавать в теплой водичке, понежиться на солнышке и … построить замок из песка....
 
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