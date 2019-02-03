Милиция «накрыла» марихуановую «фабрику» - крупнейшее наркопроизводство за последние годы в стране

Витебская милиция ликвидировала «фабрику» по производству марихуаны в одном из поселков в Минской области, сообщает милиция региона.



Фото: УВД Витебского облисполкома

Фигуранты нелегального бизнеса из Минской области попали в поле зрения витебских милиционеров после того, как стали расширять рынок сбыта марихуаны и вышли на северный регион. Мужчины предлагали здесь к реализации крупные партии.

Так оперативники вышли на поселок в Минской области. Марихуановую «фабрику» прятали в одном из коттеджей. В доме площадью около 200 кв. м были зарешеченные окна, массивные металлические двери, которые пришлось открывать с помощью специнструмента.



Фото: УВД Витебского облисполкома



Фото: УВД Витебского облисполкома

Здесь милиционеры увидели огромные теплицы. Они были снабжены автономной системой энергообеспечения, поддерживающей в нужном режиме микроклимат. Только горшочных растений в различных фазах роста насчитали несколько сотен. Здесь же находился и готовый к реализации продукт — высушенные и измельченные шишки и листва конопли.

Это производство наркотиков — крупнейшее в Беларуси за последние годы, отмечают в УВД.



Фото: УВД Витебского облисполкома