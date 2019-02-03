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Милиция «накрыла» марихуановую «фабрику» - крупнейшее наркопроизводство за последние годы в стране
04.02.2019 16:02 — Новости Общества | Tut.by
Витебская милиция ликвидировала «фабрику» по производству марихуаны в одном из поселков в Минской области,
Фигуранты нелегального бизнеса из Минской области попали в поле зрения витебских милиционеров после того, как стали расширять рынок сбыта марихуаны и вышли на северный регион. Мужчины предлагали здесь к реализации крупные партии.
Так оперативники вышли на поселок в Минской области. Марихуановую «фабрику» прятали в одном из коттеджей. В доме площадью около 200 кв. м были зарешеченные окна, массивные металлические двери, которые пришлось открывать с помощью специнструмента.
Здесь милиционеры увидели огромные теплицы. Они были снабжены автономной системой энергообеспечения, поддерживающей в нужном режиме микроклимат. Только горшочных растений в различных фазах роста насчитали несколько сотен. Здесь же находился и готовый к реализации продукт — высушенные и измельченные шишки и листва конопли.
Это производство наркотиков — крупнейшее в Беларуси за последние годы, отмечают в УВД.
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Марихуановую «фабрику» прятали в одном из коттеджей. В доме площадью около 200 кв. м были зарешеченные окна, массивные металлические двери, которые пришлось...
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