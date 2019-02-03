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ТОП-5 вопросов начальнику Осиповичской госавтоинспекции

04.02.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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В прошлом выпуске «АВТОклуба» начальник Осиповичской госавтоинспекции Денис Половцев предложил нашим водителям и пешеходам задавать ему через «районку» самые злободневные вопросы по организации и безопасности дорожного движения. Пришло время подвести итоги, в смысле — озвучить наиболее интересное. Ну а для драматического эффекта дежурный по «АВТОклубу» попросил Дениса Александровича расставить затронутые проблемы в порядке значимости.

5 место: Соответствует ли стандартам безопасности ширина проезжей части улицы Рабоче-Крестьянской, реконструкция которой затянулась на долгие годы?

Д.П.: Хорошо то, что реконструкция улицы будет завершена в текущем году. Ширина ее проезжей части укладывается в стандарты, утвержденные для местных дорог, — 6 и более метров. А визуальная ее узость — оптическая иллюзия, возникающая из-за близко расположенных заборов частных усадеб. Единственная проблема — большое количество велосипедистов. При отсутствии велодорожек — а на Рабоче-Крестьянской для них просто нет места — велосипедисты должны двигаться по тротуарам. Понятно, что в час пик такое соседство не нравится пешеходам, но если все проявят понимание и уважение, взаимные неудобства будут минимальными.

4 место: Почему стационарная система видеофиксации установлена на улице Сташкевича?

Д.П.: Оборудование этой системы питается от трехфазной сети переменного тока, так что место для ее установки определялось не в последнюю очередь близостью к трансформаторной подстанции. Но основные причины — расположение здесь учебного заведения и очень высокая плотность движения транспорта. До конца года планируется установить на въездах в город еще 4 системы видеофиксации. Одну — на улице Сумченко, две — на Юбилейной, а место для оставшейся пока не определено. Оборудование контроля и фотофиксации — самого последнего на сегодня поколения, и оно позволяет проверять по соответствующим базам данных каждый автомобиль, вне зависимости от его скорости. Проверка будет вестись в режиме реального времени, что позволит выявлять даже отсутствие страховки и допуска к участию в дорожном движении.

3 место: Перекресток улиц Ленинской и Сташкевича довольно опасен для движения транспорта. Почему бы там не поставить светофор?

Д.П.: В этом месте в среднем за год случается одно ДТП, что действительно настораживает. Но установить светофор нельзя: перекресток находится слишком близко к крутому спуску автомобильного путепровода, и красный «стоп-сигнал» в час пик и в условиях плохой видимости может спровоцировать групповое столкновение. Не поможет и установка искусственной неровности, так как скоростной режим здесь соблюдают почти все водители. Причина аварий — плохое знание правил проезда перекрестка.

2 место: Имею удостоверение тракториста-машиниста. Разрешается ли с ним управлять мопедом?

Д.П.: Нет. Оно позволяет получить удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В» без дополнительного обучения в автошколе.

Для получения водительского удостоверения на управление двухколесными транспортными средствами с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров (категория «АМ») необходимо сдать теоретический экзамен в Бобруйском МРЭО.

Пользуясь случаем, напомню, что с 19 января сокращен список заболеваний и противопоказаний, которые не позволяют управлять мототехникой и легковыми автомобилями. Вполне возможно, что для кого-то из осиповчан эти послабления откроют новые возможности.

1 место: Как оспорить действия сотрудника ГАИ, если водитель считает их ошибочными или предвзятыми?

Д.П.: Контроль уровня квалификации сотрудников проводится регулярно, причем в качестве учебных пособий используются видеоролики, снятые агрессивно настроенными водителями, которые умеют максимально обострять обстановку. К тому же служебные разговоры патрульных ДПС фиксируются. Так что необъективность при общении с участниками дорожного движения и уж тем более небрежность при оформлении протоколов в отношении нарушителей выявляются легко и наказываются жестко. Однако любая правовая система не застрахована от сбоев, поэтому законность действий сотрудника ГАИ можно оспорить в вышестоящих органах и в суде. Порядок обжалования действий должностного лица, ведущего административный процесс, изложен в главе 7 ПИКоАП Республики Беларусь.

Только примеров, когда суд становится на сторону водителя и виновность в нарушении ПДД с него снимается, можно привести совсем не много.

 
 
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В прошлом выпуске «АВТОклуба» начальник Осиповичской госавтоинспекции Денис Половцев предложил нашим водителям и пешеходам задавать ему через...
 
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