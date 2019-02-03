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Жители Новополоцка угнали иномарку с помощью системы запуска двигателя без ключа

04.02.2019 17:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Двое жителей Новополоцка с помощью электронного оборудования угнали Toyota. Их обвиняют в краже, совершенной группой лиц в особо крупном размере, сообщает Генпрокуратура.

В сентябре прошлого года 50-летний и 44-летний мужчины купили электронное оборудование, а также две радиостанции и устройство «Завеса-16». Этот набор был им нужен, чтобы программировать ключи к иммобилайзерам Toyota и Lexus. Таким образом, можно запустить их двигатели без ключа в замке зажигания и деактивировать штатную систему охраны.

После этого мужчины присмотрели на неохраняемой стоянке на улице Молодежной в Новополоцке Toyota Camry, разбили отверткой стекло в двери и проникли в салон. С помощью электронного оборудования запустили двигатель и угнали машину.

Ущерб владельцу составил почти 37 тысяч рублей.

Угонщики — под стражей. Уголовное дело по факту кражи, совершенной группой лиц в особо крупном размере, передано в суд.

 
 
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В сентябре прошлого года 50-летний и 44-летний мужчины купили электронное оборудование, чтобы программировать ключи к иммобилайзерам Toyota и Lexus.
 
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