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Жители Новополоцка угнали иномарку с помощью системы запуска двигателя без ключа
04.02.2019 17:20 — Новости Общества | Tut.by
Двое жителей Новополоцка с помощью электронного оборудования угнали Toyota. Их обвиняют в краже, совершенной группой лиц в особо крупном размере,
В сентябре прошлого года 50-летний и 44-летний мужчины купили электронное оборудование, а также две радиостанции и устройство «Завеса-16». Этот набор был им нужен, чтобы программировать ключи к иммобилайзерам Toyota и Lexus. Таким образом, можно запустить их двигатели без ключа в замке зажигания и деактивировать штатную систему охраны.
После этого мужчины присмотрели на неохраняемой стоянке на улице Молодежной в Новополоцке Toyota Camry, разбили отверткой стекло в двери и проникли в салон. С помощью электронного оборудования запустили двигатель и угнали машину.
Ущерб владельцу составил почти 37 тысяч рублей.
Угонщики — под стражей. Уголовное дело по факту кражи, совершенной группой лиц в особо крупном размере, передано в суд.
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В сентябре прошлого года 50-летний и 44-летний мужчины купили электронное оборудование, чтобы программировать ключи к иммобилайзерам Toyota и Lexus.
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