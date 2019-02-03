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Ребята из Глушковичей, слепившие 5-метрового снеговика с «Погоней», пишут объяснительные в милиции
04.02.2019 17:26 — Новости Общества | Tut.by
Жители агрогородка Глушковичи Лельчицкого района, слепившие 5,5-метрового снеговика с «Погоней» и выложившие фото в Сеть, теперь объясняют милиции, что они имели в виду.
— В нашу деревню по делам приехал милиционер. Мы на улице с парнями стояли как раз. Вот он нас увидел и спросил, зачем, мол, лепили — не акция ли это протеста. Мы ответили, что нет. Он попросил зайти и написать объяснительные, — рассказывает один из авторов снежной скульптуры Егор Зубрей.
В объяснительных ребята написали, что лепили снеговика специально для конкурса
По условиям конкурса скульптура должна поразить размером, но создавать ее необходимо обязательно вручную, без использования техники.
31 января ребята приступили к лепке. На все у них ушло 15 часов. Когда гигант-снеговик был готов, кто-то принес флаг.
— Для красоты флаг прикрепили. Для себя сфотографировались на память, а для конкурса сделали фото без него, — вспоминает Егор.
— После визита милиции родители не ругали?
— Наоборот! Похвалили — какой, мол, красивый снеговик. А про флаг они и так знают, что это историческая ценность.
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Слепившие 5,5-метрового снеговика с Погоней и выложившие фото в интернет теперь объясняют милиции, что они имели в виду. На самом деле ничего.
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