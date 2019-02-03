Ребята из Глушковичей, слепившие 5-метрового снеговика с «Погоней», пишут объяснительные в милиции

Жители агрогородка Глушковичи Лельчицкого района, слепившие 5,5-метрового снеговика с «Погоней» и выложившие фото в Сеть, теперь объясняют милиции, что они имели в виду.





— В нашу деревню по делам приехал милиционер. Мы на улице с парнями стояли как раз. Вот он нас увидел и спросил, зачем, мол, лепили — не акция ли это протеста. Мы ответили, что нет. Он попросил зайти и написать объяснительные, — рассказывает один из авторов снежной скульптуры Егор Зубрей.

В объяснительных ребята написали, что лепили снеговика специально для конкурса «100 тысяч рублей за снеговика» и никакого политического подтекста в этом не было.

По условиям конкурса скульптура должна поразить размером, но создавать ее необходимо обязательно вручную, без использования техники.

31 января ребята приступили к лепке. На все у них ушло 15 часов. Когда гигант-снеговик был готов, кто-то принес флаг.

— Для красоты флаг прикрепили. Для себя сфотографировались на память, а для конкурса сделали фото без него, — вспоминает Егор.

— После визита милиции родители не ругали?

— Наоборот! Похвалили — какой, мол, красивый снеговик. А про флаг они и так знают, что это историческая ценность.

Напомним , это уже второе разбирательство из-за снеговиков за последнее время. 23 января на жительницу Брестского района Юлию Ничипорук составили протокол за участие в несанкционированном мероприятии. Как указано в протоколе, 5 января Юлия Ничипорук, находясь на территории СЭЗ «Брест» вблизи аккумуляторного завода, «без соответствующего разрешения Брестского райисполкома с целью выражения группой граждан общественно-политических интересов и публичного протеста против строительства аккумуляторного завода разместила в присутствии не менее 25 человек на среднюю часть снеговика листовку с надписью „Прэч атруту! Не заводу! Гаспадарыць тут народу!“, а также на внутреннюю часть снеговика 4 стикера на самоклеящейся ленте с надписями „Нет заводу АКБ в Бресте, свинец@жизни.нет“, то есть осуществила пикетирование». Милиция посчитала это несанкционированным массовым мероприятием и составила на нее протокол по ч. 1 ст. 23.34.