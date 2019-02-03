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Круглый стол «Диалог поколений»

04.02.2019 — Новости Общества | Единство  
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На базе ГУК «Центральная районная библиотека им. И.Х. Колодеева» активисты детских и молодежных общественных объединений ОО «БРПО», РК «БРСМ», районной организации Белорусского Общества Красного Креста, Молодежного парламента города Борисова встретились с председателем Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам, Членом Совета Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Красовской Тамарой Петровной.

В ходе беседы за круглым столом Тамара Петровна рассказала о приоритетных направлениях социальной политики в отношении поддержки молодежи, возможностях в сфере трудоустройства и важности молодежного участия в реализации социальных программ Республики Беларусь.

Представители общественных объединений поделились своими наиболее значимыми проектами и планами на будущее, высказали предложения по подготовке к важному для города событию – областному празднику тружеников села «Дожинки». Среди них – выращивание рассады для озеленения города, благоустройство придомовых территорий, высадка молодежной аллеи.

Молодые люди могли задать интересующие их вопросы начальнику управления по образованию Борисовского райисполкома Савенок Марине Юрьевне, начальнику отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Борисовского райисполкома Кузнецовой Наталье Васильевне, председателю районного Совета ветеранов Маханек Зое Прокофьевне.

Активисты молодежных объединений приняли решение о совместной реализации акции «Полотно Победы» к 75-летию освобождения Республики Беларусь и о создании подросткового парламента для подготовки молодежных лидеров.

 
 
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Первый день февраля был отмечен значимым событием для молодежи Борисовщины.
 
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