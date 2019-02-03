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Как будет вестись капитальный ремонт и за чей счет?

04.02.2019 — Новости Общества | Единство  
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Также население недовольно выполнением «узкого» перечня ремонтных работ (ремонт ограждающих конструкций, кровли и т.п.) полагая, что ремонту подлежит весь объект. Определенное возмущение вызывают длительные сроки его проведения (от 7 до 31 месяцев).

По существу указанных вопросов отмечаем следующее.

Причинами наличия обращений по данному вопросу являются недоработки со стороны всех участников процесса: местные органы власти, балансодержатели, товарищества собственников, организации застройщиков, население.

Все упирается в объемы финансирования. Бюджетных средств, как правило, не хватает и расходуются они на определенный перечень работ. Дополнительным источником являются отчисления населения на капитальный ремонт. Такие отчисления в соответствии с Положением о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.06.2014 № 571, аккумулируются на специальных счетах райисполкомов, товариществ собственников, организаций застройщиков.

Анализ проведенных Комитетом государственного контроля Минской области контрольно-аналитических мероприятий показал, что по ряду таких домов данные отчисления не производились годами.

Наиболее сложное положение дел в жилых домах, в которых не определен способ управления общим имуществом (не определена обслуживающая организация).

В данном случае, финансирование и возмещение расходов на проведение капитального ремонта жилого дома должно организовываться заказчиком (уполномоченное лицо по управлению общим имуществом, товарищество собственников, организация застройщиков или организация, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которой находится жилой дом) самостоятельно.

Часть субъектов балансодержателей аккумулировала данные средства не на спецсчетах райисполкомов, а на счетах своих организаций.

На территории Минской области такие организации были выявлены в Вилейском, Клецком, Несвижском, Слуцком, Столбцовском районах. По рекомендациям Комитета данные средства были перечислены на спецсчета райисполкомов, что позволит при необходимости их направить в установленном порядке на капитальный ремонт.

С 25 января 2019 г. в законную силу вступили изменения в постановление Совета Министров от 21.04.2016 № 324, регулирующего порядок планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда.

Изменениями предусмотрена возможность включения жилых домов товариществ собственников и организаций застройщиков в перспективную программу и текущие графики проведения капремонта с использованием средств местных бюджетов. Для этого вышеуказанным организациям необходимо вносить плату за капремонт:

- на специальные счета местного исполнительного и распорядительного органа и/или счета эксплуатирующей организации, открытые для накопления средств, поступающих от населения на капремонт;

- на специальные счета местного исполнительного и распорядительного органа за период, в течение которого ими данная плата на указанные счета не перечислялась.

Кроме того, расширен перечень работ, выполняемых при капитальном ремонте жилых домов за счет бюджетных средств и поступающей от населения платы за капитальный ремонт.

В частности, в него включены работы по переходу от печного или газового индивидуального отопления и горячего водоснабжения на электрическое, а также по ремонту и устройству систем дымоудаления. Появится возможность устройства рециркуляции внутридомовой системы горячего водоснабжения (без устройства наружных сетей).

Также теперь при капитальном ремонте могут устанавливать устройства дистанционного съема показаний с приборов индивидуального учета расхода воды, газа в квартирах и терморегуляторы на отопительных приборах в квартирах.

Однако, в соответствии с постановлением, состав работ непосредственно по каждому дому определяется на основании обследования проектной организацией совместно с заказчиком.

Одним из нововведений является возможность собственников, нанимателей жилых помещений, членов организации застройщиков участвовать в принятии решения о выполнении тех или иных работ при капремонте, которое оформляется протоколом и является основанием при формировании задания на проектирование на капитальный ремонт.

В 2016 году из списка обязательных работ при капремонте было исключено утепление фасадов теперь одновременно с капремонтом разрешено проводить работы по их утеплению. Данное решение должно быть принято заказчиком с собственниками, нанимателями жилых помещений на стадии формирования задания на проектирование.

Коммунальники до начала разработки проекта на капремонт обязаны установить, нужно ли утеплять конкретный дом. Это обосновывается разными исследованиями, а окончательное решение принимает комиссия при исполкоме. Если утепление нужно, то об этом обязаны сообщить жильцам на общем собрании и предложить им оплатить эти работы. Самое главное – это необходимо сделать на стадии формирования задания на проектирование, но никак не позже. Если жильцы соглашаются утеплять фасад, то эти работы вносятся в проект капремонта.

С учетом изложенного капитальный ремонт домов это проблема не только государства. Успешное ее решение зависит от добросовестного отношения всех участников процесса.

Управление контроля отраслей

хозяйства Комитета госконтроля Минской области

 
 
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В последнее время гражданами часто поднимается вопрос проведения капитального ремонта жилья, а также степень участия в нем нанимателей и собственников жилых...
 
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