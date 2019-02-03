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Тунеядцам дают еще месяц: платить за коммуналку «по полной» будут с марта

04.02.2019 18:05 — Новости Общества | БДГ  
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В Министерстве труда и соцзащиты рассказали, когда гражданам, не занятым в экономике, ожидать прихода первых жировок с указанием полной стоимости услуг.

В правительстве принято решение о дополнительном информировании граждан о включении их в списки плательщиков жилищно-коммунальных услуг, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Там также говорится, что данная информация будет размещаться в жировках за январь 2019 года, а платить за горячее водоснабжение по полному тарифу так называемые тунеядцы будут только с мартовской жировки, то есть, начиная с февраля.

«Решение принято с тем, чтобы граждане, попавшие в списки, имели дополнительную возможность подтвердить свою занятость или трудную жизненную ситуацию еще и в феврале 2019 года. Однако, в случае непредоставления гражданами в течение февраля 2019 года сведений, подтверждающих занятость или наличие трудной жизненной ситуации, начисление платы за услугу горячего водоснабжения по тарифу, обеспечивающему полное возмещение затрат на ее оказание, будет выставлено в Извещении о размере платы за жилищно-коммунальные услуги за февраль 2019 года (жировка) с учетом перерасчета за январь 2019 года», - сообщает Минтруда.

Напомним, что власти нашли в Беларуси 500 тысяч тунеядцев. Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года «тунеядцам» придется платить за горячее водоснабжение (подогрев воды) по экономически обоснованным тарифам. С 1 октября 2019 года эти граждане будут обязаны платить и за теплоснабжение жилых помещений как централизованное, так и осуществляемое посредством индивидуальных газовых отопительных приборов (котлов).

 
 
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В Министерстве труда и соцзащиты рассказали, когда гражданам, не занятым в экономике, ожидать прихода первых жировок с указанием полной стоимости услуг.
 
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