Синоптики почитали, сколько в стране пасмурных дней, и назвали самый солнечный город Беларуси

Который день белорусы видят за окном серое небо. В Белгидромете посчитали, что в ноябре в среднем по стране было 20 пасмурных дней, в декабре — 27. Итоги января подвели только по Минску — 23 дня. Но есть и хорошая новость. В феврале, который еще только-только начинается, обычно в среднем по Беларуси всего 13−16 пасмурных дней.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Игорь Матвеев

В ноябре больше всего пасмурных дней было в Шарковщине и Верхнедвинске — 24 и 25 дней соответственно. В декабре — в Горках и возле Лунинца — 29 дней.

— Пасмурный день не значит день без солнца. Это день, в который облачность соответствует определенным критериям, — рассказывают в Белгидромет. — Облачность измеряется в баллах — от 1 до 10. 10 — небо полностью в облаках. Восемь раз в сутки, то есть каждые три часа, синоптики всего мира оценивают облачность в своем регионе по данной шкале. В итоге, пасмурным считается день, когда за все восемь сроков наблюдений количество облачности оказывается не ниже 66 баллов.

В Минске в ноябре было 22 пасмурных дня, в декабре — 27, в январе — 23. Однако, уточняют в Белгидромет, нельзя сказать, что остальные дни в городе были ясными. У специалистов есть термин «полуясные». Солнце могло появиться на 3−4 часа.

Вообще, чаще всего серое небо в стране можно увидеть над Березинским заповедником. В среднем в году там 186 пасмурных дней. А вот самый солнечный город — Брагин. Здесь 35 ясных дней в году.

— 35 из 365? — уточняем мы. — Как-то мало.

— Нет, это много, — рассказывают в Белгидромет. — Ясным считается день, когда за все восемь сроков наблюдений сумма облачности не превышает 14 баллов. При этом не за один срок не отмечается облачность выше 5 баллов. Это значит, небо не закрыто более чем на 50 процентов.