Причиной конфликта на РУП «Белоруснефть-Особино» стала недостача продукции. На предприятии ведется служебное расследование

Конфликт между работниками склада готовой продукции и руководством РУП «Белоруснефть-Особино», возникший после выявления большой недостачи мяса, вышел за пределы предприятия и широко обсуждается в сети интернет. Спорная ситуация побудила редакцию обратиться за разъяснениями на предприятие.





Как сообщили «Авангарду» в пресс-службе ПО «Белоруснефть», 11 января 2019 года на складе готовой продукции убойного цеха РУП «Белоруснефть-Особино» была проведена плановая инвентаризация, что является обычной практикой для любого склада. Проверка выявила недостачу, в связи с чем на предприятии была создана комиссия по служебному расследованию фактов образования недостачи и определению степени виновности работников. В настоящее время комиссия продолжает работу, ведя расследование. Поэтому говорить о каких-то удержаниях преждевременно. Никаких приказов о привлечении работников склада к материальной ответственности не издавалось, следовательно, и никаких удержаний из заработной платы работников не было. О виновности или невиновности работников, как и о возмещении материального ущерба, можно будет говорить после результатов служебного расследования.