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В минском метро задержали молодого человека с килограммом насвая

04.02.2019 18:40 — Новости Общества | Tut.by  
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В минском метро задержали молодого человека, который продавал насвай и снюс. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

25-летнего парня из Гомельской области задержали в вестибюле станции метро «Московская». У него обнаружили и изъяли 31 пакет некурительной табачной смеси «насвай», три полимерных контейнера с 57 пакетами некурительной табачной смеси «снюс». Все это было подготовлено для продажи.

Общий вес насвая составил более 1200 граммов, снюса — 80 граммов.

Правоохранители установили, что молодой человек продавал некурительные табачные смеси. Один пакетик насвая, в котором было 40 граммов, стоил четыре белорусских рубля.

Раньше он уже привлекался к уголовной, а также к административной ответственности за незаконные действия с некурительными табачными изделиями.

По этому факту проводится проверка. Молодого человека могут привлечь к административной ответственности по ч.2 ст. 16.10 КоАП за незаконные действия с некурительными табачными изделиями. Ему грозит штраф от 10 до 40 базовых величин с конфискацией денежной выручки, полученной от продажи указанных изделий, или административный арест.

 
 
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